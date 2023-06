Video zeigt offenbar Russen, die auf Kameraden schießen

Treffen des Verteidigungsbündnisses

Nato-Gipfel: US-Außenminister erwartet weitere Unterstützung der Ukraine

Mit Blick auf den Nato-Gipfel in Vilnius hat der US-Außenminister der Ukraine weitere Hilfen in Aussicht gestellt. Er sagte am Dienstag bei einem Treffen mit dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, er erwarte ein starkes Paket an politischer und praktischer Unterstützung.