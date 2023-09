Video geht viral: Oktoberfestbesucher in Sachsen zeigen mutmaßlich Hitlergruß

Kubschütz. Mehrere Menschen haben einem im Internet kursierenden Video zufolge auf einem Oktoberfest in Kubschütz östlich von Bautzen mutmaßlich den Hitlergruß gezeigt. Die Polizei sei auf das Video über die vormals als Twitter bekannte Plattform X aufmerksam gemacht worden, teilte ein Sprecher am Montag mit. Inzwischen ermitteln Kriminalpolizei und Staatsschutz. Zuvor hatte unter anderem die „Bild“-Zeitung berichtet.

In dem Video, das mutmaßlich bei einer Veranstaltung im Ortsteil Zieschütz aufgenommen wurde, sind drei Männer und eine Frau in Trachten zu sehen, die augenscheinlich mehrfach den Hitlergruß zeigen. Im Hintergrund wird das Marschlied „Erika“ gespielt, das während der NS-Zeit in der Wehrmacht populär war. Das Lied selbst ist nicht verboten.

Polizeisprecher Marcel Malchow teilte der Bild mit: „Wir ermitteln wegen des Anfangsverdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Staatsschutz wird in die Ermittlungen einbezogen.“ Der Veranstalter distanzierte sich gegenüber der Bild von den Besuchern.

Bereits vergangenen Freitag zeigten der Polizei zufolge fünf Jugendliche in Chemnitz auf offener Straße den Hitlergruß und skandierten „Heil Hitler“. Auch hier wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

