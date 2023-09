﻿Vier von fünf Atommächten sind zu arrogant für diese Welt

Angepasstes Präparat

Corona: Hausärzte in SH hoffen auf genügend neuen Impfstoff

Die Corona-Impfsaison hat am Montag begonnen: Am Nachmittag erwarten Schleswig-Holsteins Praxen den neuen, an aktuelle Varianten angepassten Impfstoff von Biontech. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) empfiehlt bestimmten Personen für den anstehenden Herbst einen Piks.