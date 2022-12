Freigelassener Waffenhändler Viktor But: Westen will Russland zerstören

Der bei einem Gefangenenaustausch freigelassene russische Waffenhändler Viktor But hat dem Westen vorgeworfen, Russland zerstören zu wollen. „Der Westen glaubt, dass er es verfehlt hat, uns auszuschalten, als die Sowjetunion anfing zusammenzubrechen“, sagte But in einem Interview des Senders RT. „Und unsere Bemühungen, unabhängig zu leben, eine unabhängige Macht zu sein, ist für sie ein Schock.“

Er versuche nach seiner 14-jährigen Inhaftierung in den USA noch, mit seinen Emotionen fertig zu werden, sagte But. Der Ex-Häftling ist als „Händler des Todes“ bekannt. Ihm wird vorgeworfen, Waffen für einige der schlimmsten Konflikte auf der Welt geliefert zu haben. In Russland wurde die Auffassung vertreten, But sei zu Unrecht inhaftiert worden. But wurde am Donnerstag gegen die US-Basketballspielerin Brittney Griner ausgetauscht.

Die Basketballerin wurde wegen Drogenbesitz zu neun Jahren Haft verurteilt. In ihrem Gepäck fanden die russischen Behörden sogenanntes Cannabis-Öl. Ihr Verteidiger erklärte, ihr Arzt habe das Öl als Schmerzmittel verschrieben. Zuletzt war sie in einem Frauenstraflager in der Region Wolga untergebracht.

RND/AP/miwu