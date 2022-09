Orban will Sanktionen gegen Russland bis Ende des Jahres aufheben

Osteuropa-Expertin: Stimmung in Russland verändert sich - keine Mobilisierung gegen Putin „von unten“

Kleine Proteste, Fluchten aus dem Land - auch in Russland sind erste Bewegungen gegen den Krieg in der Ukraine festzustellen. Eine Revolte gegen Putin sei dies aber noch nicht, so Osteuropa-Expertin Gwendolyn Sasse. Dass sich die militärische Situation mit der Teilmobilisierung für Russland schnell ändert, glaubt sie nicht.