Visavergabe für Erdbebenopfer verläuft schleppend: Faeser und Baerbock reisen ins Erdbebengebiet

Die Bundesregierung wollte die Visavergabe für türkische und syrische Erdbebenopfer mit Verwandten in Deutschland erleichtern. Trotzdem bleiben die Visaverfahren für viele Betroffene zu kompliziert. Am Dienstag wollen sich Annalena Baerbock und Nancy Faeser in der Erdbebenregion ein Bild von der Lage machen.

Berlin. Die Ministerinnen wollen jetzt mal selbst nachschauen. Am Dienstag reisen Annalena Baerbock (Grüne) und Bundes­innenministerin Nancy Faeser (SPD) in die Erdbeben­region in der Türkei. Und auf dem Programm steht auch der Besuch einer wieder­eröffneten Visastelle in dem besonders zerstörten Kahramanmaras. Eigentlich sollen Betroffene von dort auch zu ihren Verwandten nach Deutschland reisen können. Aber nach dem Beben kommen die Hürden: Migranten­verbände und Flüchtlings­hilfe­organisationen beklagen, das Verfahren sei kompliziert und wenig praktikabel. Nötig sind für die Visa nämlich zehn Dokumente.

Nicht alle sind in einem Katastrophen­gebiet leicht zu beschaffen, zumal, wenn das eigene Haus eingestürzt ist. Wer kommen will, braucht unter anderem einen einen gültigen Reisepass, den Nachweis des bisherigen Wohnsitzes. Außerdem muss die persönliche Betroffenheit vom Erdbeben nachgewiesen werden. Die Verwandten in Deutschland müssen eine Verpflichtungs­erklärung abgeben, dass sie während des maximal dreimonatigen Aufenthalts für alle Kosten aufkommen. Und dafür braucht es erst mal einen Termin bei den vielerorts notorisch überlasteten Ämtern.

Behörden arbeiten bei normalen Visa schon langsam

„Es stellt sich bei diesen schnell benötigten Visa die Frage, wie die Dokumenten­­beschaffung für Betroffene in der Türkei ermöglicht werden kann“, sagte die Vizepräsidentin des Bundestages, Aydan Özoğuz (SPD), dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Hier muss es eine enge und schnelle Zusammenarbeit mit türkischen Behörden geben. Denn wir müssen natürlich wissen, wer kommt, aber es kann nicht erwartet werden, verschüttete Pässe in den Trümmern zu suchen.“ Von den deutschen Ämtern forderte sie schnellere Verfahren: „Unsere Behörden, die bei normalen Visa schon sehr lange brauchen, müssen einen Modus finden, hier schneller zu arbeiten.“ Die Hilfe durch eine vorübergehende Aufnahme bei Verwandten in Deutschland solle „jetzt möglich sein und nicht erst nach vielen Monaten“.

Auch der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, setzt auf mehr Geschwindigkeit: „Gegebenenfalls muss der Entscheidungs­spielraum erweitert werden, um Verfahren zu beschleunigen“, sagte er dem RND. „Allerdings können nicht einfach alle Regeln des Familien­nachzugs außer Kraft gesetzt werden.“ In der aktuellen Situation zeigten sich „strukturelle Versäumnisse aus vielen Jahren, die nicht mal eben ausgeglichen werden können: Die personelle Ausstattung der Visastellen und Ausländerämter lässt schon seit Längerem zu wünschen übrig.“ Das müsse jetzt mühsam aufgeholt werden. „Kurzfristig kann es da nur helfen, vorhandenes Personal umzuschichten und dringende Anträge wie die von Erdbeben­opfern aus der Türkei vorrangig zu bearbeiten“, sagte Schmid.

Suche nach Überlebenden in Syrien und der Türkei geht zu Ende Insgesamt fast 47.000 Tote wurden inzwischen registriert, mehr als 41.000 allein in der Türkei. © Quelle: dpa

Visavergabe in Syrien noch schwieriger als in der Türkei

Außer der Visastelle wollen die deutschen Ministerinnen in Kahramanmaras eine Zeltstadt besuchen, in der Menschen untergebracht sind, die bei dem Erdbeben ihre Unterkunft verloren haben. Es gehe darum „den Menschen vor Ort Solidarität und Unterstützung“ zuzusichern, sagte ein Sprecher des Außenamts. Auf dem Flughafen Gaziantep wollen Baerbock und Faeser sich über den Transport von Hilfsgütern in die Türkei und nach Syrien informieren.

Offen ist noch, ob die Ministerinnen auch mit Vertretern der türkischen Regierung zusammentreffen. Ein Besuch im wegen Kämpfen schwer zugänglichen Erdbebengebiet in Syrien ist nicht geplant. Dort gestaltet sich die Visavergabe noch schwieriger als in der Türkei.