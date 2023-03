Vitali Klitschko: Wagenknecht und Schwarzer fallen auf „russischen Trick“ rein

Kliniken erwarten Einschränkungen für Patienten

In der Corona-Pandemie mussten viele Krankenhäuser in Deutschland ihre medizinische Versorgung einschränken. Gut die Hälfte der Kliniken rechnet in den nächsten Monaten wieder mit Einschränkungen. Der Grund dafür ist die hohe finanzielle Belastung der Häuser.