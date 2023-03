Vize-Chef der Brandenburger Linken: Justin König verlässt Partei

Kommunalwahl am 14. Mai Kommunalwahl am 14. Mai

Viele Dörfer und Gemeinden haben Probleme, ausreichend Akteure für die anstehende Kommunalwahl zu finden. In Großharrie dagegen boomen die Wählergemeinschaften, auf den Listen drängeln sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten. Was also macht die Ortspolitik in dem Dorf so sexy?