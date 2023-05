VölligBekloppt: Letzte Generation reagiert empört auf Razzia

Bei einer Razzia am Mittwochmorgen haben Beamtinnen und Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft in sieben Bundesländern Objekte der Klimaschutzgruppe Letzte Generation durchsucht. „#VölligBekloppt“ nennt die Letzte Generation das nun in einem Tweet, in dem die Gruppe auf die Geschehnisse reagiert. Und fragt: „Lobbystrukturen durchsuchen und fossile Gelder der Regierung beschlagnahmen – Wann?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Mit dem Hashtag #VölligBekloppt nimmt die Gruppe Bezug auf eine Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz vom Montag. „Ich finde das völlig bekloppt, sich irgendwie an ein Bild festzukleben oder auf der Straße“, sagte der in einer Schule im brandenburgischen Kleinmachnow. Und führte seine scharfe Kritik an der Letzten Generation weiter aus: Er habe den Eindruck, dass es auch nicht dazu beitrage, dass irgendjemand seine Meinung ändere, sondern es ärgerten sich vor allem alle. „Das ist eine Aktion, von der ich glaube, dass sie nicht weiterhilft.“ Seine Aussage sorgte auch für viel Kritik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Razzia zwei Tage nach Scholz-Aussage

Zwei Tage später nun die Razzia. Dabei wurden insgesamt 15 Objekte durchsucht, wie die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mitteilten. Hintergrund sind demnach zahlreiche Strafanzeigen seit Mitte des vergangenen Jahres. Der Tatvorwurf lautet Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Die sieben Beschuldigten sind zwischen 22 und 38 Jahre alt.

Zentraler Vorwurf im Zusammenhang mit den Durchsuchungen ist, dass die Beschuldigten eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten für die Letzte Generation organisiert und so mindestens 1,4 Millionen Euro eingesammelt haben sollen.

Durchsuchungen in sieben Bundesländern

Betroffen waren Objekte in sieben Bundesländern, konkret in Hessen im Landkreis Fulda, in Hamburg, Sachsen-Anhalt (Magdeburg), Sachsen (Dresden), Bayern (Augsburg und München), Berlin und im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein. Laut Polizei waren bundesweit etwa 170 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Die Durchsuchungen verliefen ersten Informationen nach friedlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft die Homepage der Gruppe beschlagnahmt und abgeschaltet, wie ein Polizeisprecher sagte. Tatsächlich ist die Website aktuell nicht abrufbar. Die Letzte Generation reagiert auch darauf mit einem Tweet.

Darin informiert die Gruppe darüber, dass sie wegen der Websiteabschaltung einen direkten Spendenlink eingerichtet hat und schreibt dazu: „Jetzt entscheiden wir alle gemeinsam, wie es mit der Letzten Generation weitergeht.“

RND/hsc/mit dpa