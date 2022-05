Wechsel in Hessen

Volker Bouffier: Der Erfinder von Schwarz-Grün verlässt die große Politbühne

Volker Bouffier (CDU), scheidender Ministerpräsident des Landes Hessen, spricht während eines Interviews in der Hessischen Staatskanzlei.

Zuletzt war der 70 Jahre alte Bouffier der dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland. Knapp zwölf Jahre führte er Hessens Regierung an. Nun steht sein Abschied an.