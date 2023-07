Vom Papst beförderter Bischof in der Kritik: „Beunruhigende Entscheidung“

Rom. Eine in den USA ansässige Gruppe, die den Umgang der katholischen Kirche mit Missbrauchsvorwürfen nachverfolgt, kritisiert eine Personalentscheidung des Papstes. Am Samstag hatte der Vatikan bekannt gegeben, dass Franziskus Monsignore Victor Manuel Fernández, Erzbischof von La Plata in Argentinien, zum Leiter des Büros des Heiligen Stuhls für die Überwachung der Rechtgläubigkeit ernannt hat. Zu dessen Mandat gehört auch die Bearbeitung von Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs, die gegen Geistliche erhoben werden.

BishopAccountability.org, eine seit 20 Jahren bestehende Organisation aus Massachusetts, die ein Onlinearchiv über Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche unterhält, teilte nun mit, Franziskus habe „eine verwirrende und beunruhigende Entscheidung getroffen“. Grund für die Kritik ist Fernández’ vermeintliche Rolle bei der Aufarbeitung eines mutmaßlichen Missbrauchsfalls in der Erzdiözese La Plata 2019.

Fernández „weigerte sich, den Opfern zu glauben“

„In seiner Antwort auf die Anschuldigungen unterstützte er den beschuldigten Priester und weigerte sich, den Opfern zu glauben“, hieß es in der Erklärung von BishopAccountability.org. Fernández „hätte untersucht und nicht auf eines der höchsten Ämter in der Weltkirche befördert werden sollen“. Die Gruppe berichtete, dass der Erzbischof nach einer Anzeige wegen Kindesmissbrauchs einen Brief des beschuldigten Priesters auf der Website der Erzdiözese veröffentlicht habe. Darin bestritt der Geistliche demnach die Missbrauchsvorwürfe und sagte, er sei verleumdet worden. Später habe Fernández die Gemeinde des Priesters besucht und mit ihm eine Messe gefeiert.

Obwohl dann weitere Vorwürfe erhoben worden seien, habe der Erzbischof dem Priester erlaubt weiterzuarbeiten. Der Beschuldigte sei erst nach einiger Zeit mit dem Verweis auf „gesundheitliche Gründe“ aus der Gemeinde entfernt worden. Der Geistliche nahm sich argentinischen Medienberichten zufolge im Dezember 2019 das Leben. Wenige Stunden zuvor hatte ein Richter einen Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Als Leiter des Dikasteriums für die Glaubenslehre werde Victor Manuel Fernández, der seinen Posten im Vatikan im September antreten wird, „immense Macht haben, besonders wenn es darum geht, Priester zu verurteilen und zu bestrafen, die Kinder missbrauchen“, so BishopAccountability.org. Nichts an seiner Leistung deute darauf hin, dass er geeignet sei, „den Kampf des Papstes gegen Missbrauch und Vertuschung zu führen“.

Franziskus hat eine Null-Toleranz-Politik gegenüber sexuellem Missbrauch durch Geistliche versprochen. Der 60-jährige Fernández ist ein Berater des Pontifex und hat den Spitznamen „Theologe des Papstes“ erhalten, weil weithin angenommen wird, dass er bei der Abfassung einiger der wichtigsten Dokumente von Franziskus geholfen hat. Der Papst ernannte ihn 2018 zum Leiter der Erzdiözese La Plata.

RND/AP