Vom Umweltanwalt zum Verschwörungserzähler: Wer ist Robert Francis Kennedy Junior?

Für die Demokraten möchte Robert Francis Kennedy Junior in die US-Präsidentschaftswahl ziehen. Auch in Deutschland trat der Neffe von John F. Kennedy bereits auf die Bühne: als Redner einer Anti-Corona-Demo.

Einst war er als engagierter Umweltanwalt bekannt, doch dann machte Robert Francis Kennedy Junior als Impfverweigerer und Verschwörungstheoretiker auf sich aufmerksam. Nun möchte der Neffe des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy die USA als Präsident anführen. Doch wer ist der Demokrat überhaupt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 69-Jährige inszeniert sich auf Demonstrationen und in den sozialen Medien als Kämpfer – für Gerechtigkeit, den Schutz von Kindern und gegen Korruption. Auf seiner Webseite präsentiert er sich glatt rasiert in Anzug und Krawatte. Im Gesicht ein dezentes Lächeln, das weiße Zähne zeigt. Direkt unter seinem Foto zu sehen: ein weißer Schriftzug mit den Worten „Freedom First“. Weiter heißt es: „Robert F. Kennedy, Jr. has spent his life fighting for American democracy“ (Deutsch: Robert F. Kennedy hat sein Leben damit verbracht, für die amerikanische Demokratie zu kämpfen). Doch besagter Kampf, den Kennedy seit Jahren führt, ist umstritten.

Instagram hat Account von Kennedy gesperrt

Noch lange vor der Corona-Pandemie schloss sich Kennedy einer Impfgegnerbewegung in den USA an. Seitdem verbreitet er krude Theorien und wirft den Medien Propaganda für die Pharmalobby vor. Mehrere Mitglieder seiner Familie haben sich bereits von Kennedy distanziert. Wegen Falschinformationen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sperrte sogar die Facebook-Tochter Instagram 2021 den Account des Kennedy-Erbens. Mittlerweile präsentiert sich der 69-Jährige vor allem auf Twitter. Knapp 900.000 Menschen folgen ihm dort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Blick in die Vergangenheit: Robert F. Kennedy Jr. war neun Jahre alt, als sein Onkel 1963 ermordet wurde. Auch sein Vater, Bruder von John F. Kennedy und ehemaliger Justizminister und Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy, verstarb bei einem Attentat nur fünf Jahre später.

Anti-Corona-Demo in Berlin: Kennedy schimpfte über Regierungen

Kennedy besuchte Harvard, die London School of Economics und die Law School der Universität Virginia. Später setzte er sich als Anwalt für die Rechte von Minderheiten und Umweltanliegen wie den Gewässerschutz ein. 2005 widmete er sich schließlich seinem Kampf gegen die Impfungen.

What‘s up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - jeden zweiten Dienstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Auch in Deutschland hetzte der 69-Jährige gegen die Regierungen und ihr Verhalten im Rahmen der Corona-Pandemie. Als Redner einer großen Anti-Corona-Demo stand er 2020 in Berlin auf einer Bühne und erntete Applaus von den Impfgegnerinnen und Impfgegnern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/nh