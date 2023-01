Von der Leyen lässt Kandidatur bei nächster Europawahl offen

Brasiliens Präsident will gegen Unterernährung kämpfen Brasiliens Präsident will gegen Unterernährung kämpfen

„Es ist unmenschlich, was ich gesehen habe“

Das indigene Volk der Yanomami in Brasilien leidet an einer humanitären und sanitären Krise. 570 Yanomami-Kinder sind in den vergangenen Jahren bereits an den Folgen von Unterernährung gestorben. Brasiliens Präsident Lula da Silva hat nun Maßnahmen im Kampf gegen Unterernährung bei den Kindern der Ureinwohner angekündigt.