Antisemitismus ist für Juden in Deutschland Alltag – Zunahme von Fällen in der Kultur

Berlin/Frankfurt/Kassel. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sieht Judenfeindlichkeit im Kulturbetrieb als wachsendes Problem. Klein nannte unter anderem den Streit über Antisemitismus auf der documenta fifteen in Kassel und Konzerte des Rockmusikers Roger Waters. 2022 seien 170 antisemitische Vorfälle in Kultur- und Bildungseinrichtungen gemeldet worden, 70 mehr als ein Jahr zuvor, sagte Klein am Dienstag in Berlin. Dort stellte der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias) die Zahl der Antisemitismusvorfälle im vergangenen Jahr vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die documenta ist damit bei weitem nicht das einzige Kulturevent, bei dem unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit gegen Juden gehetzt und judenfeindliche Vorurteile verbreitet werden“, fügte er hinzu. Die meisten Vorfälle hätten nicht so viel Aufmerksamkeit. „Wie in so vielen Teilen des gesellschaftlichen Lebens gehören sie gerade für Jüdinnen und Juden praktisch zum Alltag.“

„Gut überlegen, ob man jemandem wie Roger Waters eine Bühne bieten will”

Er begrüßte Bemühungen der Stadt Frankfurt, Konzerte von Waters zu unterbinden. Dessen Äußerungen und Symbole – etwa Luftballons in Schweineform mit dem Davidstern – dürften nicht unwidersprochen bleiben. Kunstfreiheit sei ein hohes Gut, sagte Klein. Aber wenn Straftaten zu erwarten seien, dann müssten die Behörden einschreiten. Er sei dagegen, dass solche Konzerte stattfänden. „Man wird sich gut überlegen, ob man jemandem wie Roger Waters eine Bühne bieten will.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Felix Klein (links) stellt zusammen mit Bianca Loy, und Benjamin Steinitz den Jahresbericht „Antisemitische Vorfälle in Deutschland 2022“ vor. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Rias hat im vergangenen Jahr insgesamt 2480 antisemitische Vorfälle erfasst. Das seien elf Prozent weniger als 2021, sagte Benjamin Steinitz, geschäftsführender Rias-Vorstand. Grund für den leichten Rückgang seien fehlende Gelegenheiten wie etwa Proteste gegen Corona-Maßnahmen gewesen.

Brandanschläge auf jüdische Gemeinden

Zugleich sei die Anzahl von Vorfällen extremer Gewalt im vergangenen Jahr auf neun gestiegen. Dies sei die höchste Anzahl derartiger Fälle seit Beginn der bundesweiten Erfassung 2017. Darunter waren versuchte Brandanschläge auf jüdische Gemeinden in Dortmund und Bochum sowie Schüsse auf ein ehemaliges Rabbinerhaus in Essen.

Klein betonte bei der Vorstellung des Rias-Jahresberichts, die Situation habe sich nicht entspannt. Die Dokumentation sei ein Gradmesser für die Judenfeindlichkeit im Land. Gegenüber 2020 lag die Zahl der im vergangenen Jahr registrierten antisemitischen Vorfälle immer noch um rund ein Viertel (26 Prozent) höher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verschwörungsideologe in Thüringen verschickt antisemitische Massenmails

Bianca Loy vom Rias-Bundesverband sagte, jeder fünfte antisemitische Vorfall habe einen verschwörungsideologischen Hintergrund gehabt. Erstmals seien dem rechtsextremen Hintergrund mit 13 Prozent nicht die meisten Vorfälle zugeordnet worden. Rund die Hälfte der Vorfälle (53 Prozent) seien keinem politischen Hintergrund klar zuzuordnen gewesen.

Weiter berichtet Rias über 186 Sachbeschädigungen sowie 56 Angriffe auf Menschen, die als Juden angesehen wurden. Zudem wurden 1912 Fälle “verletzenden Verhaltens” wie Äußerungen und Beschmierungen gezählt. Die Zahl antisemitischer Massenmails stieg um knapp ein Drittel (31 Prozent) auf 245 Fälle. Ein Großteil wurde vom Rias in Thüringen registriert. Es habe sich um einen einzigen Absender mit verschwörungsideologischem Hintergrund gehandelt.

Die meisten Vorfälle in Berlin und Bayern

Die meisten antisemitischen Vorfälle wurden in Berlin (848) gezählt. Davon ereigneten sich mehr als die Hälfte (483) online. Weitere Schwerpunkte waren Bayern (422), Nordrhein-Westfalen (253) und Thüringen (237).

Steinitz kritisierte angesichts der Gefährdung durch islamistische und rechtsextreme Akteure weiter bestehende Sicherheits-Defizite für Jüdische Gemeinden. Hier seien die Bundesländer in der Pflicht. Außerdem forderte der Rias-Geschäftsführer eine gesicherte finanzielle Förderung für seinen Bundesverband und die elf Meldestellen. Bei einigen sei die Finanzierung für das kommende Jahr noch nicht gesichert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geteilte Meinungen zur Rolle der Kulturstaatsministerin

Im Hinblick auf die documenta nahm Klein Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) gegen Kritik in Schutz. Sie habe bei Amtsübernahme ein Problem geerbt, das sie nicht zu verantworten habe. Roth sei dabei, in ihrer Behörde Strukturen aufzubauen, damit so etwas nicht mehr passiere.

Rias-Vorstand Benjamin Steinitz sagte hingegen, es herrsche große Enttäuschung in der Jüdischen Gemeinschaft und ein „Schock durch das Agieren von Frau Roth“ und anderer. „Da ist viel kaputt gegangen, was sozusagen das Vertrauen nicht nur in den deutschen Staat, sondern auch in die deutsche Kulturlandschaft angeht.“

Documenta-Mitarbeiter bauen das umstrittene Großbanner auf dem Friedrichsplatz ab. © Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Die Antisemitismusvorwürfe bei der documenta richteten sich unter anderem gegen die Werke „People’s Justice“ des Künstlerkollektivs Taring Padi und „Guernica Gaza“ der Künstlergruppe Eltiqa. Sie waren wegen der Vorwürfe kurz nach Eröffnung der Kunstschau abgehängt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa