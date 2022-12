Von Greifswald nach Drohobytsch: Wie deutsche Städte ihren Partnern helfen

Livestream am Montag: Fällt die Maskenpflicht im ÖPNV in Schleswig-Holstein?

Welche Corona-Maßnahmen gelten künftig noch in Schleswig-Holstein? Über das weitere Vorgehen will die Landesregierung am Montag informieren. Dabei wird es voraussichtlich auch um die Maskenpflicht in Bus und Bahn gehen. Schauen Sie sich die Erklärung der Regierung hier um 16.30 Uhr im Livestream an.