Scholz will schnellere Asylverfahren – aber auch effizientere Abschiebungen

Vor seiner Rede im Europäischen Parlament in Straßburg hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einem Pressestatement nochmal die Wichtigkeit des Flüchtlingsgipfels mit den Bundesländern an diesem Mittwoch herausgestellt. Er verwies darauf, dass Deutschland ein föderaler Staat sei, in dem Bund, Länder und Gemeinden zusammenarbeiteten, und daher die Verständigung bei wichtigen Fragen notwendig sei. „Das gilt insbesondere für die notwendige Digitalisierung unserer Ausländerbehörden. Das gilt dafür, dass wir Verständigungen erzielen über die Frage, wie es gelingt, dass wir genügend Abschiebehaftplätze haben, dass wir dafür Sorge tragen können, dass ständig alle Behörden erreichbar sind, damit wir auch effizient handeln können und nicht an der fehlenden Erreichbarkeit einzelner Behörden zu Beispiel Abschiebungen scheitern.“

Die Asylverfahren müssten weiter beschleunigt werden, führte er weiter aus. „Da geht es dann nicht nur um ausreichend Verwaltungsrichterstellen. Da geht es auch darum, dass wir mit gesetzgeberischen Veränderungen dazu beitragen, dass wir ein schnelles und effizientes Asylverfahren haben“, so der Kanzler. Durch die große Flüchtlingswelle 2015 habe Deutschland es bereits geschafft, „dass die Entscheidungsprozesse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge über die Anerkennung von Asylbewerbern erheblich beschleunigt worden sind“. Das müsse weiter vorangetrieben werden - „dass einige Asylverfahren in der ersten Instanz mehrere Jahre dauern, ist etwas, was sicherlich nicht dazu beiträgt, dass die Dinge gut funktionieren“, betonte Scholz.

Scholz hofft auf Realisierung noch in dieser Legislaturperiode

Der Kanzler zeigte sich zudem dankbar, dass das Europäische Parlament den Weg freigemacht habe für die Diskussion der Reform über ein gemeinsames Asylsystem. „Das ist notwendig“, so Scholz. „Ich hoffe deshalb auch sehr, (...) dass es uns gelingt, dass wir das auch noch in dieser Legislaturperiode des Europäischen Parlaments realisieren können.“ In seiner anschließenden Rede im Europäischen Parlament sagte er außerdem: „Natürlich muss am Ende eine Lösung stehen, die dem Anspruch europäischer Solidarität gerecht wird. Aber wir dürfen doch nicht abwarten, bis diese Solidarität quasi wie der Heilige Geist über uns kommt.“

Zu solch einem Asylsystem gehöre ein wirksamer Grenzschutz an den europäischen Außengrenzen, aber auch ein gemeinsamer Umgang mit Geflüchteten, so der Politiker zuvor in seinem Pressestatement. „Ich bin deshalb auch für gemeinsame Verfahren an den Grenzen sehr zu haben“, sagte Scholz weiter. Es sei wichtig, einen Weg zu finden, „wie wir Migrationspartnerschaften mit Herkunftsländern und Transitländern zustande kriegen können“. Deutschland bezeichnete der SPD-Politiker in dem Zusammenhang als ein Land, das zugleich die irreguläre Migration begrenzen wolle und ein großes Interesse an regulärer Migration habe, um den Anforderungen der Arbeitsmärkte gerecht zu werden.

Streit über Migrationspolitik seit 2015

Seit der großen Fluchtbewegung 2015/2016 gibt es Streit über die Migrationspolitik. Im Kern ging es dabei um die Frage, ob Schutzsuchende auf alle Mitgliedstaaten verteilt werden sollen. Länder wie Polen und Ungarn lehnen eine verbindliche Quote vehement ab. Deshalb legte die EU-Kommission 2020 neue Reformvorschläge vor. Das EU-Parlament hat seine Position für die Verhandlungen über eine Asylreform im April festgelegt, nun müssen sich noch die EU-Länder einigen.

