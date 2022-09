Südkorea meldet erneuten Raketenabschuss aus Nordkorea

Am Donnerstag soll US-Vizepräsidentin Kamala Harris nach Südkorea reisen. Nach Berichten aus Seoul soll Nordkorea am Mittwoch erneut ballistische Raketen aufs offene Meer abgeschossen haben.

Seoul. Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Mittwoch zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgeschossen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär. Die Raketen seien kurz nach 18 Uhr Ortszeit nahe der Hauptstadt Pjöngjang gestartet und in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

Nordkorea feuert ballistische Rakete ab Der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte teilte mit, dass eine Testrakete etwa 600 Kilometer weit in Richtung offenes Meer geflogen sei. © Quelle: Reuters

UN-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung jeglicher Art von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch einen oder mehrere Atomsprengköpfe tragen können. Es handelt sich in der Regel um Boden-Boden-Raketen.

Der Raketentest erfolgte nur einen Tag, bevor US-Vizepräsidentin Kamala Harris in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul erwartet wird. Dort soll sie sich am Donnerstag mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol treffen. Sie wird auch an die schwer befestigte Grenze zwischen Süd- und Nordkorea fahren.

Die Spannungen in der Region haben nach einer Reihe von Tests mit atomwaffenfähigen Raketen durch Nordkorea in diesem Jahr zugenommen. Zuletzt hatte das nordkoreanische Militär am Sonntag eine ballistische Rakete abgefeuert. Zudem soll das Land Berichten zufolge den Abschuss einer ballistischen U-Boot-Rakete vorbereiten.

RND/dpa