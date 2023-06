„Zahlreiche Kompromisslinien“ - Verhandlungsmarathon von EVG und Bahn geht kommende Woche weiter

Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn werden auf kommende Woche vertagt. Das teilten die Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG am Freitagabend nach fünf Verhandlungstagen in Folge in Berlin mit. „Wir haben intensiv verhandelt und zu vielen Themen eine Verständigung erreicht“, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler.

Kein Streik bis zur nächsten Gesprächsrunde

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG teilte mit, dass sie Anfang nächster Woche ihre Entscheidungsgremien über den aktuellen Verhandlungsstand informieren wolle. „Wir haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Kompromisslinien erarbeitet und wollen diese nun mit den zuständigen Entscheidergremien ausführlich diskutieren“, sagte EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch.

Arbeitsniederlegungen bei der Deutschen Bahn sind nach EVG-Angaben bis zur nächsten Gesprächsrunde ausgeschlossen.

Seit Ende Februar verhandeln die Deutsche Bahn und EVG über Tariferhöhungen. Zuletzt verliefen die Annäherungen stockend. Im März hatten Tausende Beschäftigte 24 Stunden lang die Arbeit niedergelegt, im April dauerte der Arbeitskampf an einem Freitagvormittag acht Stunden. Ein geplanter 50-Stunden-Ausstand im Mai wurde nach juristischer Auseinandersetzung beim Arbeitsgericht in Frankfurt am Main kurzfristig abgesagt.

Die aktuelle Verhandlungsrunde hat am Montag in Berlin begonnen und endete am Freitag.

Forderungen der EVG und Angebot der DB

Die Gewerkschaft fordert für gut 180.000 DB-Beschäftigte mindestens 650 Euro mehr pro Monat mehr oder 12 Prozent bei den oberen Lohngruppen. Die Laufzeit soll nach EVG-Vorstellung zwölf Monate betragen.

Die Bahn hat zuletzt stufenweise 12 Prozent mehr bei den unteren Lohngruppen in Aussicht gestellt. Insgesamt 10 Prozent mehr sollen die mittleren Gruppen laut dem DB-Angebot bekommen und 8 Prozent die oberen. Die erste Erhöhungsstufe soll demnach noch dieses Jahr kommen. Hinzu kommt eine ebenfalls stufenweise Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 2850 Euro, die steuer- und abgabenfrei ab diesem Juli gezahlt werden könnte. Die Laufzeit soll 24 Monate betragen.

Die Zwischenbilanz von Mittwoch

Vor den Entgelterhöhungen und der Laufzeit des Tarifvertrags standen zuletzt vor allem die Busgesellschaften der Deutschen Bahn, die Güterverkehrstochter DB Cargo und die internen Dienstleister des staatseigenen Konzerns auf der Tagesordnung.

Die EVG wollte zum Beispiel für die Beschäftigten der 18 Busgesellschaften die regional unterschiedliche Bezahlung abschaffen. Die Bahn sorgte sich um die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit dieser Betriebe bei höheren Personalkosten. So hat etwa DB Cargo 2022 einen Verlust vor Zinsen und Steuern von 665 Millionen Euro eingefahren. Auch bis Mittwochmittag wurde noch nicht über den eigentlichen Knackpunkt der Tarifauseinandersetzung verhandelt: Die künftigen Entgelte für die Beschäftigten bei der Deutschen Bahn und etwa 50 weitere Eisenbahn­unternehmen. Hier lagen EVG‑Forderungen und DB‑Angebote noch weit auseinander.

Dass die Gespräche so zäh verlaufen, hat damit zu tun, dass in mehreren Arbeitsgruppen über eine große Zahl von Details verhandelt wird. Über jeden ausgehandelten Kompromiss muss dann auch noch die 60‑köpfige Tarifkommission der EVG entscheiden. Hinzu kommt, dass immer wieder nötig wird, auch die Arbeitnehmervertreter von einzelnen Unternehmen zu konsultieren. In Gewerkschaftskreisen heißt es aber auch, dass sich die Bahn nur millimeterweise bewege, immer wieder ausgehandelte Kompromisse verwerfe, um dann neue eigene Vorschläge zu unterbreiten.

