Vorfahrt für Klarheit: Die Genderentscheidung des Rechtschreibrats ist richtig

Berlin. Lehrer:innen, Sportler*innnen, Rentner_innen – solche Formen sollen Schulen und Behörden nicht verwenden, wenn es nach dem Rat für deutsche Rechtschreibung geht.

Die Haltung des Rates hat Gewicht. So bezog sich erst kürzlich das Bundesland Sachsen bei der Entscheidung, Gendern an Schulen strenger zu regeln, auf seine Empfehlung. Auch die überwiegende Zahl der weiteren Bundesländer richtet sich nach der Empfehlung des Rates. Gerade mit Blick auf dieses Beispiel hat der Rat die richtige Entscheidung getroffen: Wer in der Schule lesen, schreiben oder gar erst die deutsche Sprache lernt, hat es ohne gesprochene Lücke leichter. Denn zu Hause und im Alltag lernen Kinder in der Regel nicht, solche Formen zu verwenden. Auf den Fluren der Universitäten mögen Unterstriche, Doppelpunkte und Sternchen gang und gäbe sein. Wenn Eltern mit ihren kleinen Kindern sprechen, sind sie noch lange nicht normal.

Doppelpunkt, Sternchen und Unterstrich sind ein gutes Werkzeug, um sprachaktivistisch auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Sie als einen Normalfall zu definieren und damit für Schulen und Behörden als Orientierung zu geben, wäre falsch.

Denn wer Wörter wie Ärzt:innen oder Bauarbeiter:innen nicht schon früh durch Hören und Sprechen verinnerlicht hat, müsste sie in der Schule neu lernen. Zusätzlich zu Dehnungs-H, Zeitformen und Fällen. Dabei haben viele Kinder schon genug damit zu tun, überhaupt richtig lesen und schreiben zu lernen, wie erst kürzlich die Iglu-Studie gezeigt hat. Laut der Untersuchung kann jedes vierte Kind in der vierten Klasse nicht richtig lesen.

Hinzu kommen all jene Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel aus der Ukraine nach Deutschland kommen und sich oft ohne jedes Vorwissen in die komplizierten Regeln einarbeiten müssen. Es war eine gute Entscheidung des Rates für deutsche Rechtschreibung, Klarheit an die erste Stelle zu setzen. Damit hat er insbesondere Schülerinnen und Schülern ohne leichten Zugang zur deutschen Sprache einen großen Gefallen getan.