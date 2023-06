Der Bürgermeister der russischen Hauptstadt Moskau hat wegen des bewaffneten Aufstands der Wagner-Söldnertruppen Einwohnerinnen und Einwohner zum Verzicht auf Autos aufgefordert. Angesichts erhöhter Sicherheitsvorkehrungen könne der Verkehr in Teilen von Moskau eingeschränkt sein, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Samstag mit. Er erklärte den kommenden Montag zu einem arbeitsfreien Tag für die meisten Angestellten in der Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Berichten zufolge hat die Kolonne der Söldner inzwischen Lipezk passiert und ist damit weniger als 400 Kilometer von Moskau entfernt.

Liveblog: Konflikte zwischen Wagner-Gruppen und Moskau eskaliert Hier weiterlesen

In Moskau wurde der Verkehr auf dem Fluss ausgesetzt. Nahe der wichtigen Schnellstraße, die Moskau mit Rostow am Don verbindet, waren Polizisten in kugelsicheren Westen mit Maschinengewehren zu sehen. Angesichts des Vormarsches der Truppen von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin waren in Moskau gepanzerte Fahrzeuge zu sehen. Am südlichen Stadtrand wurden Checkpoints errichtet, Sandsäcke eingesetzt und Maschinengewehre platziert. Teile von Schnellstraßen wurden aufgerissen, offenbar, um den Vormarsch aufzuhalten. Der Rote Platz in Moskau wurde geschlossen. Zwei große Museen wurden geräumt, ein Park gesperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Sicherheitsmaßnahmen werden an einer Reihe von Ausfahrten verstärkt“, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Samstag. In dem dazugehörigen Video waren Soldaten, ein Schützenpanzer und eine Sandsacksperre zu sehen. Der Clip wurde demnach im Südwesten Moskaus an einer Ausfahrt des Autobahnrings MKAD gedreht.

Kreml: Putin hat Moskau nicht verlassen

Der Kremlsprecher Dmitri Peskow wies Spekulationen zurück, dass der russische Staatschef Wladimir Putin Moskau verlassen habe.

Auch in Gegenden zwischen Moskau und der südrussischen Stadt Rostow am Don wurden Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Rostow am Don, wo die Söldnertruppe von Prigoschin das Militärhauptquartier unter ihre Kontrolle gebracht haben soll, liegt mehr als 1000 Kilometer südlich von Moskau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Gouverneur der Region Lipezk, Igor Artamonow, rief Bewohnerinnen und Bewohner auf, zu Hause zu bleiben und von Reisen abzusehen. Er teilte bei Telegram mit, Wagner-Truppen seien nach Lipezk gekommen, rund 360 Kilometer südlich von Moskau. Die Situation sei aber „unter Kontrolle“. In der benachbarten Region Tambow wurden am Samstag Massenveranstaltungen abgesagt.

Das russische Bildungsministerium teilte mit, Schulabschlussfeiern würden in Moskau und Umgebung bis 1. Juli verschoben. Betroffen seien auch „mehrere andere Regionen, in denen zusätzliche Maßnahmen gegen Terroristen eingeführt worden sind“, teilte das Ministerium mit.

In der Region Kaluga direkt südlich der Region Moskau wurde nach Angaben des Gouverneurs Wladislaw Schapscha der Verkehr auf Straßen an der westlichen, der südlichen und der östlichen Grenze eingeschränkt.

Update: Gegen 20 Uhr deutscher Zeit kündigte Wagner-Chef-Prigoschin am Samstagabend an, den Vormarsch Richtung Moskau zu stoppen.

RND/AP/dpa