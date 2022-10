Expertenkommission schlägt vor: Staat soll Gaskunden eine Monatsrechnung zahlen

Eine Expertenkommission der Regierung hat erste Vorschläge vorgelegt, wie die Gaspreise gedämpft werden könnten. Noch in diesem Jahr soll es eine Sonderzahlung des Staates geben. Im Frühjahr soll eine zweite Stufe zur Entlastung der Kundinnen und Kunden folgen.

Die von der Bundesregierung eingesetzte „Expertenkommission Gas und Wärme“ hat sich am Montagmorgen laut übereinstimmenden Medienberichten auf Vorschläge geeinigt, wie Gas-Kundinnen und Kunden von den steigenden Kosten entlastet werden sollen.

Dabei sei in einer Nachtsitzung ein Zwischenbericht beschlossen worden. Wie der „Spiegel“ und die Nachrichtenagentur „Reuters“ berichten, habe man sich für Privatkunden und klein- und mittelständische Unternehmen auf ein zweistufiges Verfahren geeinigt. Demnach soll der Staat in einem ersten Schritt im Dezember „einmalig die jeweilige Abschlagszahlung aller Gas-Standardlastprofil-Kunden und Fernwärmekunden“ übernehmen, heißt es in einem Ergebnispapier.

In einem zweiten Schritt soll, voraussichtlich ab März oder April, eine Gaspreisbremse folgen. Demnach bekomme jeder Kunde ein staatlich gefördertes Kontingent von 80 Prozent des prognostizierten Verbrauchs, wie Reuters berichtet. Die verbliebenen 20 Prozent müssten von den Kundinnen und Kunden selbst nach Marktpreis gezahlt werden.

Vorschläge sollen um 10.30 der Öffentlichkeit vorgestellt werden

Die Gaspreisbremse soll ein zentrales Rettungsinstrument der Bundesregierung in der Energiekrise sein. Sie soll einerseits die hohen Gaspreise für Bürger und Betriebe erträglicher machen, andererseits aber Anreize zum weiterhin nötigen Energiesparen geben. Über eine Gaspreisbremse könnten mindestens für einen Teil des Verbrauchs die Preise so gedeckelt werden, dass private Haushalte und Firmen nicht überfordert sind. Insgesamt will die Ampelkoalition bis zu 200 Milliarden Euro einsetzen, um Verbraucher und Unternehmen wegen der steigenden Energiepreise zu stützen.

Die Vorschläge der Fachleute aus Verbänden, Gewerkschaften und Wissenschaft sollen am Morgen um 10.30 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Bundesregierung werde sich „sofort und intensiv“ mit den Vorschlägen beschäftigen, hatte ein Regierungssprecher am Freitag gesagt.

Angekündigt wurde ein „Zwischenbericht“. Denn die Aufgaben der Kommission mit Vertretern aus Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft und Bundestag - deren offizieller Name „ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme“ ist - reichen über die Gaspreisbremse hinaus. Die Mitglieder sollen auch das Ausmaß der Preisanstiege durch den Wegfall russischer Erdgaslieferungen bis zum Frühjahr 2024 bewerten.

Neben nationalen Entlastungsmöglichkeiten sollen sie auch „Optionen zur Abfederung der Preisentwicklung auf europäischer Ebene unter Berücksichtigung der Preisbildung an den Weltmärkten“ prüfen. Für den 17. und den 24. Oktober waren weitere Sitzungen geplant, die endgültigen Arbeitsergebnisse sollen bis Ende des Monats vorliegen

RND/liz/ch/dpa