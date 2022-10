Vorwurf aus Moskau: Westen in Kiews „schmutzige Bombe“ verwickelt

Ikea Kiel spendet Kieler Stadtmission grünen Rückzugsort

Seit 20 Jahren ist das schwedische Möbelhaus Ikea in Kiel – ein Grund, das kleine Jubiläum mit besonderen Aktionen zu feiern. Eine dieser Aktionen ist eine Spende an die Kieler Stadtmission, die nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern des Van der Camer-Hauses in Hassee zugutekommen soll.