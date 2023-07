Neuer Ärger in der Ampel: So will Lindner die Unternehmen um Milliarden entlasten

Berlin. Es ist schon jetzt absehbar, dass das Vorhaben für neuen Streit sorgen wird: Mit einem Wachstumschancengesetz will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Unternehmen in Deutschland um jährlich rund 6 Milliarden Euro entlasten. Das Paket umfasst rund 50 steuerliche Änderungen. Dagegen steht der Wunsch der Grünen, für die Kindergrundsicherung bis zu 7 Milliarden Euro auszugeben. Beide Pläne sind zwar im Koalitionsvertrag der Ampelparteien vereinbart – aber ohne konkrete Summen. Und inzwischen ist das Geld knapp. Was bisher von den Plänen des Finanzministers bekannt ist:

Prämie für Investitionen in den Klimaschutz

Sie ist das Kernelement der Entlastungspläne. Firmen, die in den Klimaschutz investieren, sollen bis 2027 unabhängig von ihrem Gewinn zusätzlich 15 Prozent der Investition als Prämie erhalten, maximal aber 30 Millionen Euro. „Es entsteht der konkrete Anreiz eines schnelleren Umstiegs in die Klimaneutralität für Betriebe“, heißt es dazu im Finanzministerium. Die Investitionsprämie ersetzt die im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellte „Superabschreibung“: Ursprünglich war geplant, dass Unternehmen Klimainvestitionen stärker mit Gewinnen verrechnen können. Die nun geplante Prämie ist vorteilhafter für Unternehmen, weil sie zusätzliches Geld bringt, während eine verbesserte Abschreibung nur mehr Liquidität schafft.

Verringerung der Steuern bei Verlustverrechnung

Mit dem sogenannten Verlustrücktrag kann ein Verlust mit den Gewinnen des Vorjahres verrechnet werden. Dadurch verringert sich die Steuerlast für das Vorjahr. Dieser Rücktrag soll nun auf drei Jahre ausgeweitet werden. Die zuletzt temporär erhöhte Betragsgrenze von 10 Millionen Euro soll dauerhaft gelten. Von 2024 bis 2027 sollen bisher bestehende Beschränkungen auch beim Verlustvortrag (Verluste werden mit Gewinnen der Folgejahre verrechnet) aufgehoben werden. Das soll die Bereitschaft erhöhen, unternehmerische Risiken einzugehen.

Steuerliche Forschungsförderung

Bisher waren bei Forschung und Entwicklung insbesondere die Personalkosten förderfähig, und zwar mit einer Zulage von 25 Prozent. Dies soll ausgeweitet werden auf anteilige Investitionskosten. Insgesamt sollen bis zu 70 Prozent des Auftragswerts förderfähig sein.

Rechtsform

Die Möglichkeit für Personengesellschaften, sich steuerlich wie eine Kapitalgesellschaft besteuern zu lassen, soll attraktiver ausgestaltet werden. Ein derartiger Wechsel ergibt vor allem für Firmen Sinn, die Gewinne im Unternehmen reinvestieren wollen.

Schnellere Abschreibungen

Kleinere Anschaffungen sollen schneller oder sofort steuerlich abgeschrieben werden können. Wenn Kosten mit den Gewinnen verrechnet werden können, sorgt das grundsätzlich für mehr Liquidität.

Vereinfachte Meldeverfahren – unter anderem bei Spenden

Meldeverfahren und Buchführungspflichten sollen vereinfacht und Daten statt auf Papier elektronisch übermittelt werden. So soll zum Beispiel durch die Einführung eines digitalen Spendenregisters die Absetzbarkeit von Spenden vereinfacht werden. Die Daten über die geleistete Spende werden dann automatisch ans Finanzamt übertragen, wodurch das Ausstellen einer Quittung von Hand entfallen kann.

Steuerfairness: Eindämmung der „aggressiven Steuervermeidung“

Bisher gibt es bereits eine Pflicht für Unternehmen, bei grenzüberschreitenden Geschäften besondere Steuergestaltungen zu melden. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wird das auf nationale Steuergestaltungen ausgeweitet. Das soll die „aggressive Steuervermeidung“ eindämmen. Geplant ist zudem eine gesetzliche Verpflichtung zur Verwendung elektronischer Rechnungen, was auch dem Kampf gegen Steuerhinterziehung dienen soll.