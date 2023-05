Wadephul: China versucht, Dissonanzen in Regierung auszunutzen

Energiewende

Nicht nur den Wind über dem Meer in Strom verwandeln, sondern auch das Auf und Ab der See – diese Idee erhält neuen Schwung. In Kiel ist am Dienstag der Prototyp eines Wellenkraftwerks getauft worden. Die zwölf Meter hohe und acht Tonnen schwere Bojen-Konstruktion funktioniert. Aber was kann sie leisten?