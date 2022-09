Am 8. November werden in den USA bei den Midterms ein Drittel der Senatssitze und das Repräsentantenhaus neu gewählt. In der heißen Phase des Wahlkampfs fühlen sich die Demokraten nach schwierigen Zeiten plötzlich im Aufwind.

Washington. Doktor Mehmet Oz versucht, sich im Supermarkt volkstümlich zu geben. Nachdem der 62-Jährige Gemüse und Guacamole aus dem Regal genommen hat, beschwert sich der Fernsehdoktor über den Preis. „Leute, das sind 20 Dollar für Crudités – und da ist der Tequila noch nicht eingerechnet.“

Der TV-Spot des republikanischen Kandidaten für den offenen Senatssitz in Pennsylvania erwies sich als Steilvorlage für John Fetterman, den demokratischen Gegenkandidaten. „Er ist eindeutig noch nie in einem Supermarkt gewesen“, macht er sich über das Video lustig und spottet über das französische Wort Crudités. „Wir nennen das hier Gemüseplatte.“ Binnen 24 Stunden spülte die Episode eine halbe Million Dollar in die Wahlkampfkasse des Vizegouverneurs Fetterman. Für den türkischstämmigen Herzchirurgen Oz, durch eine Fernsehshow in den USA bekannt, wird es wohl eng. In Umfragen liegt er acht Punkte hinten. Und das in einem Staat, den die Republikaner gewinnen müssen, wenn sie im November die Mehrheit in dem zurzeit 50 zu 50 geteilten Senat übernehmen wollen.