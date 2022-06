Ukraine: Etwa 10.000 Soldaten getötet - Neue Vorwürfe wegen Russlands Vorgehen in Mariupol

Erstmals seit Monaten hat die Ukraine wieder Angaben zu ihren Verlusten gemacht: 10.000 Soldaten sollen gefallen sein. In der Ostukraine gehen die Kämpfe weiter; Russland werden weitere Vorwürfe bezüglich des Vorgehens in Mariupol gemacht. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht.