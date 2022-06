Angela Merkel gibt erstes großes TV-Interview nach Kanzlerschaft

Am 8. Dezember hat Angela Merkel (CDU) ihr Amt als Bundeskanzlerin abgegeben – und ist seitdem nicht mehr groß in der Öffentlichkeit aufgetreten. Das ändert sich an diesem Dienstag. Merkel gibt erstmals nach ihrer Kanzlerschaft ein großes Interview – und das live im TV. Auch das Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) wird vor Ort sein.