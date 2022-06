Washington. Die USA wollen der Ukraine ein hochmodernes Raketenabwehrsystem zur Verfügung stellen. US-Präsident Joe Biden werde die Lieferung des in Norwegen entwickelten Systems „Nasams“, das auch den Luftraum um das Weiße Haus schützt, in Kürze bekanntgeben, erfuhr die Nachrichtenagentur AP am Montagmorgen vorab aus Regierungskreisen. Offen ist, wann die Ukraine das Raketenabwehrsystem erhalten soll und in welchem Umfang es entsprechende Raketen erhält.

Zuvor hatte bereits die Nachrichtenagentur Reuters über den Kauf des Boden-Luft-Raketenabwehrsystems mit mittlerer bis großer Reichweite berichtet. Auch zusätzliche Munition für die ukrainische Artillerie und Artillerieaufklärungsradargeräte aus den USA sollten den ukrainischen Truppen im Donbass im Osten der Ukraine helfen, hieß es weiter.

Vor dem G7-Gipfel in Deutschland hatten die USA bereits weitere Waffenlieferungen an die Ukraine im Umfang von 450 Millionen Dollar (etwa 428 Millionen Euro) angekündigt. Dazu gehörten auch Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesysteme und Patrouillenboote, hatte ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses, John Kirby, am Donnerstag in Washington gesagt.

Die USA haben dem von Russland angegriffenen Land in den bisherigen vier Kriegsmonaten nach eigenen Angaben Waffen und Ausrüstung im Wert von rund 6,1 Milliarden US-Dollar (5,8 Milliarden Euro) zugesagt oder bereits geliefert.

