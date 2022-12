﻿Melnyk: „Ich wünsche der Ukraine von Herzen, dass der Frieden 2023 kommt“

Der stellvertretende Außenminister der Ukraine, Andrij Melnyk, hält die Argumente der Bundesregierung gegen eine Lieferung von Kampfpanzern an sein Land überhaupt nicht für überzeugend. Der frühere ukrainische Botschafter in Berlin schlägt Bundeskanzler Olaf Scholz eine Lösung vor.

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Washington geflogen. Was ist der Hintergrund dieser ersten Auslandsreise des Präsidenten seit Kriegsbeginn?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Amerikaner waren und bleiben für die Ukrainer der wichtigste Verbündete, um die russische Aggression abzuwehren, vor allem im Bereich des Militärs. Es ist kein Zufall, dass während Präsident Selenskyjs Stippvisite ein neues Hilfspaket in Höhe von knapp 2 Milliarden Dollar verkündet wurde, einschließlich der Patriot-Luftabwehr­systeme, die uns Deutschland verwehrt. Wir erwarten, dass der US-Kongress ein gewaltiges Hilfsprogramm in Höhe von 45 Milliarden Dollar auf den Weg bringen wird, um die Verteidigungs­fähigkeit der Ukraine zu stärken. Denn Putin wird seinen perfiden Krieg noch lange fortsetzen. Die Ukrainer hoffen, dass auch Kanzler Scholz und die Ampel­koalition diesem Beispiel der Amerikaner folgen werden, um die militärische Unterstützung meiner Heimat ohne Wenn und Aber massiv zu erhöhen. Das schließt auch deutsche Patriot-Systeme ein.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Was benötigt die Ukraine noch von Deutschland?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da hat sich in der Wunschliste nichts geändert. Wir brauchen nach wie vor deutsche Panzer vom Typ Leopard und vom Typ Marder, aber auch Fuchs und Wiesel. Was wir auch dringend benötigen, ist Munition. Wir setzen zum großen Teil westliche Waffensysteme ein, und da passt nur die Munition, die unsere Partner herstellen. Für die nächsten Wochen und Monate ist deshalb die Aufgabe Nummer eins zu sichern, dass diese Munition zügig ankommt. Ohne ständigen Nachschub von Munition wird es immer schwieriger, uns zu wehren und besetzte Gebiete zu befreien.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wenn Sie eine Neujahrsbotschaft an Kanzler Scholz loswerden könnten, welche wäre das?

Dass er endlich die Zurückhaltung zum Beispiel beim Kampfpanzer Leopard und beim Schützenpanzer Marder überdenkt. Die Argumente, warum die Panzer nicht an die Ukraine geliefert werden, sind aus unserer Sicht gar nicht überzeugend. Wenn die Bundesregierung keinen Alleingang bei der Lieferung will, dann könnte Deutschland dabei eine Führungsrolle auf dem Kontinent verfolgen, eine europäische Panzerallianz schmieden. Meine Botschaft wäre also, dass die Ampel alles tut, was der Ukraine hilft, diesen Angriff Russlands abzuwehren und Menschenleben zu retten – und zwar heute und nicht irgendwann.

Es gibt Warnungen vor einer möglichen erneuten russischen Offensive mit dem Ziel, Kiew zu erobern. Rechnen Sie damit?

Es gibt solche Anzeichen, und darauf müssen wir uns sehr ernsthaft vorbereiten. Putin hat noch sehr viele Reserven. Die Eroberung von Kiew bleibt das Hauptanliegen von Putin. Ohne Zweifel. Er verfolgt nach wie vor das Ziel einer kompletten Zerstörung der Unabhängigkeit der Ukraine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Putin hat noch sehr viele Reserven. Die Eroberung von Kiew bleibt das Hauptanliegen von Putin. Ohne Zweifel. Er verfolgt nach wie vor das Ziel einer kompletten Zerstörung der Unabhängigkeit der Ukraine.

Putin lässt seit Oktober gezielt zivile Infrastruktur in der Ukraine aus der Luft angreifen, immer wieder fallen Strom, Heizung und Wasser aus. Wie ist kurz vor Weihnachten die Lage?

Die Lage wird mit jedem Angriff schwieriger. Die Kapazitäten reichen nicht immer aus, um die Schäden möglichst schnell zu reparieren. Das spürt man wirklich hautnah, ganz besonders in Kiew, aber auch in anderen Städten. Ich war gerade in Lemberg bei meiner Mutter, dort gibt es jeden Tag jeweils vier Stunden Strom am Vormittag und am Nachmittag. Im besten Fall. Das war’s. Die Lage ist wirklich sehr schlimm. In Lemberg waren es kürzlich minus zwölf Grad. Und der Winter beginnt gerade erst. Es ist leider eine sehr ernsthafte Bedrohung, die wir haben.

Experten spekulieren, dass den Russen bald die Raketen für solche Angriffe ausgehen.

Das mag sein, aber wenn es um Drohnen geht, dann ist die Lage wahrscheinlich nicht so optimistisch. Die Russen scheinen neue Systeme aus dem Iran bekommen zu haben. Es mehren sich die Anzeichen, dass diese Zusammenarbeit zwischen Moskau und Teheran fortgesetzt wird. Das bedeutet auch, dass wir weitere Luftabwehr­systeme brauchen, um diese Kamikazedrohnen besser zu bekämpfen. Wenn von 35 iranischen Drohnen, die die Russen letztes Mal geschickt haben, auch nur fünf treffen, dann richten selbst die schon einen enormen Schaden an.

Seit dem Beginn des Winters hat sich die Lage in der Ukraine verschärft. © Quelle: Getty Images

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Glauben Sie, dass viele Ukrainer im Winter vor diesen Angriffen ins Ausland fliehen werden?

Manche wahrscheinlich schon, aber ich glaube nicht, dass es viele sein werden. Wenn es einen Blackout gäbe, bei dem wochenlang Strom, Wasser und Heizung ausfallen würden, dann könnte es sein, denn dann kann man ja gar nicht mehr überleben. Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann glaube ich nicht, dass viele Menschen aufbrechen werden. Aber man kann nichts ausschließen, man weiß ja nicht, wozu Putin fähig ist. Wenn er neue Waffen bekommt, wenn er dann noch massiver angreift, dann steht in den Sternen, was geschieht und ob die Menschen tatsächlich in ihrer Ausweglosigkeit keine andere Wahl haben, als zu fliehen. Da würde ich keine Prognose wagen.

Vor Weihnachten haben in Deutschland Kirchenvertreter und die Linke Verhandlungen über eine Waffenruhe gefordert. Was sagen Sie denen?

Wir begrüßen natürlich jede Anstrengung und jede Initiative, die uns helfen kann, den Krieg schneller zu beenden. Aber nach dem Plan der Linken würden Teile des Donbass russisch besetzt bleiben, die Krim ebenfalls. Dafür soll Russland dann sofort von Sanktionen befreit werden. Das ist aus unserer Sicht absurd, gar nicht vertretbar, auch wenn solche Vorstöße vielleicht sogar gut gemeint sind. All diese Pläne werden leider nicht dabei helfen, eine nachhaltige, friedliche Lösung zu finden und einen neuen noch schlimmeren Angriffskrieg durch Russland in Europa zu verhindern.

Deniz Yücel: Faschismus lässt sich nicht mit Worten allein besiegen Der Pen-Berlin-Sprecher und „Welt“-Journalist erläutert im Interview mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND), warum Deutschland der Ukraine Kampfpanzer liefern sollte. Und er erklärt, worin sich Kremlchef Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan unterscheiden. Jetzt mit RND+ lesen

Wenn Sie einen Ausblick wagen: Wie wie wird das kommende Jahr für die Ukraine?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Entscheidende wird leider nach wie vor sein, dass man Wege findet, den Russen ihre Grenzen auf dem Schlachtfeld aufzuzeigen. Gleichzeitig bleiben die Themen EU-Beitritt und Nato-Mitgliedschaft für uns auf der Tagesordnung. Natürlich geht es auch darum, diese Raketen­angriffe zu überleben. Da müssen wir noch widerstands­fähiger werden, so dass Putin keinen Sinn mehr darin sieht, unsere Infrastruktur zu zerstören, weil ihm das eben gar nicht weiterhilft. Und da ist natürlich die Versorgung der Truppen. Die Regierung muss noch besser werden, noch effizienter arbeiten, um diese Heraus­forderungen zu meistern.

Glauben Sie, dass die Ukraine in einem Jahr Weihnachten in Frieden feiern kann?

Ich glaube schon. Ich wünsche meinen Landsleuten, ich wünsche der Ukraine von Herzen, dass der Frieden 2023 kommt – und zwar ein echter Frieden, nicht nur eine Verschnaufpause für Putin oder eine brüchige Waffenruhe. Ein Prozess muss in Gang gesetzt wird, der einen neuen, ähnlich schrecklichen Krieg Russlands unmöglich macht. Und das betrifft nicht nur uns, das betrifft auch unsere Nachbarn in Europa, auch die Deutschen. Ich hoffe, dass viele Ukrainer an Weihnachten in einem Jahr aus dem Ausland zurückgekehrt sind, wohin sie fliehen mussten, und mit Familie und Freunden unseren Sieg feiern können.