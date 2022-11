Drei Bundesländer fordern Verschärfung des Waffenrechts gegen Extremisten

Holstenhallen in Neumünster

60. Trakehnermarkt: Hengst aus dem Stall Bunte in Hoffeld ist mit dabei

Noch kein Weihnachtsgeschenk? Ein Trakehner macht Freunde! So hat der Verband seine Ankündigung für den 60. Hengstmarkt vom 1. bis 3. Dezember in den Holstenhallen in Neumünster betitelt. Die Züchterin Pia Bunte aus Hoffeld bei Bordesholm ist zum ersten Mal als Züchterin dabei.