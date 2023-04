Wer legal eine Waffe besitzen darf, braucht in Florida von nun an keine Genehmigung mehr, um sie im Alltag verdeckt bei sich zu tragen. Der Vater eines Mädchens, das bei einem Schulmassaker getötet wurde, macht Ron DeSantis für weitere Tote in der Zukunft verantwortlich und griff den Gouverneur des US-Bundesstaates scharf an.

Das Tragen von Waffen wird in Florida bald noch einfacher

Ron DeSantis hat das Recht auf das verdeckte Tragen von Schusswaffen in Florida ausgeweitet. Am Montag unterzeichnete der republikanische Gouverneur ein Gesetz, dass es zum Besitz einer Waffe berechtigten Bürgern des US-Staats erlaubt, diese ohne spezielle Genehmigung verdeckt in der Öffentlichkeit zu tragen. Training im Umgang mit den Waffen und eine Überprüfung der Träger werden nicht vorausgesetzt.

Das Gesetz tritt am 1. Juli in Kraft. Es wird erwartet, dass DeSantis in Kürze seine Bewerbung um die Kandidatur für das Präsidentenamt bekannt gibt. Bei der privaten Zeremonie in seinem Büro unterstrich DeSantis laut einer Mitteilung, die Verfassung gestehe das Recht auf das Tragen von Waffen zu.

Gegner sprechen von falscher Entscheidung

Der Streit über die Maßnahme vollzog sich entlang der üblichen Parteilinien. Die Republikaner pochten darauf, dass gesetzestreue Bürger das Recht haben müssten, Waffen zu tragen, um sich selbst zu verteidigen. Sie erklärten, die meisten Menschen würden sich weiter um Genehmigungen bemühen, um auch in US-Staaten mit anders gelagerter Gesetzgebung ihre Waffen mitführen zu können und bei Waffenkäufen keine Wartezeit hinnehmen zu müssen.

Demokraten und Befürworter strikterer Waffengesetze verwiesen dagegen auf tödliche Schusswaffengewalt wie das Massaker im Nachtclub Pulse in Orlando im Jahr 2016 oder den Amoklauf an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland 2018. Das neue Gesetz werde Florida nur gefährlicher machen.

„Schwache, pathetische, kleingeistige Person“

Er sei stinksauer, sagte Fred Guttenberg, dessen 14-jährige Tochter Jaime bei dem Schulmassaker 2018 in Parkland getötet wurde, bei einer Onlinepressekonferenz. DeSantis habe seine Unterschrift unter ein Gesetz gesetzt, das garantiere, dass es mehr Menschen geben werde, die das Schicksal seiner Tochter ereile. Dass der Gouverneur dies hinter verschlossenen Türen getan habe, mache ihn zu einem Feigling. „Jemand in Florida könnte sterben ... wegen dieser Gesetzgebung. Das wird wegen Ihnen sein, Ron DeSantis“, sagte Guttenberg. „Ich verstehe, warum Sie sich heute versteckt haben ... Sie sind eine schwache, pathetische, kleingeistige Person.“

Mehr als drei Millionen Bürger Floridas haben eine Genehmigung für das verdeckte Tragen von Waffen. Während eine Hintergrundkontrolle und eine dreitägige Wartezeit bei Käufen von lizenzierten Waffenhändlern weiter anfallen werden, sind sie bei privaten Transaktionen oder einem Waffentausch nicht erforderlich. DeSantis hat in der Vergangenheit erklärt, er sei der Ansicht, Florida solle Menschen auch das offene Tragen von Waffen erlauben.

Senat in Florida stimmt Abtreibeverbot nach sechster Woche zu

Der Senat von Florida hat außerdem ein Gesetz verabschiedet, das Abtreibungen nach der sechsten Schwangerschaftswoche verbietet. Dem Gesetzesvorhaben muss erst noch vom Repräsentantenhaus des US-Staats zugestimmt werden, bevor es zur Unterschrift auf dem Schreibtisch des republikanischen Gouverneurs DeSantis landen kann, der die Maßnahme unterstützt. Gegenwärtig verbietet Florida Schwangerschaftsabbrüche nach der 15. Woche.

Ein früher einsetzendes Verbot würde Florida auf Linie mit anderen republikanisch kontrollierten Staaten bringen, die restriktive Abtreibungsbestimmungen erlassen haben, seit der Oberste Gerichtshof das grundlegende Recht auf Abtreibung in den USA kassierte. Eine restriktive Haltung in dem Bereich gilt als populär in weiten Teilen der republikanischen Wählerschaft.

