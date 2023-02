Grünen-Fraktionschefin Haßelmann kritisiert Wagenknecht: rechter Szene „eine Bühne bereitet“

Putin: Waffenlieferung an Kiew „in gewisser Weise“ Kriegsbeteiligung

Kremlchef Wladimir Putin hat die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine stark kritisiert. Sie seien eine „Beteiligung an Verbrechen“ in Russland. Der Westen trage damit eine „Mitschuld am Beschuss von Wohngebieten“, behauptete Putin.