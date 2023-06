﻿Wagenknechts Pläne: Wie gründet man eigentlich eine Partei?

Berlin. Macht sie es? Oder macht sie es nicht? Bei kaum einem Thema in der Berliner Politik brodelt die Gerüchteküche schon so lange wie bei einer möglichen Parteigründung von Sahra Wagenknecht. Die Noch-Linken-Politikerin spricht öffentlich über die Option, hält sich aber alles offen. Auch, so mutmaßen einige Genossinnen und Genossen, weil Wagenknecht Respekt hat vor dem Aufwand, den die Gründung einer neuen Partei mit sich bringen würde.

Seit 1989 ist Wagenknecht parteipolitisch aktiv, zunächst in der SED, dann in der PDS und schließlich in der Linken. „Es ist eine ganz andere Nummer, ob man auf Parteistrukturen aufbaut oder eine neue Partei gründet“, sagt Christa Nickels, eine Mitgründerin der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hat mit Nickels und weiteren Parteigründerinnen und Parteigründern gesprochen: Bernd Lucke, der zunächst die Alternative für Deutschland gründete und später die Kleinpartei Alfa, sowie Damian Boeselager und Marie-Isabelle Heiss, die die paneuropäische Partei Volt aufgebaut haben. Sie berichten von den Herausforderungen in der Gründungszeit.

Die Idee

Der Moment, in dem Bernd Lucke klar wurde, dass es eine neue Partei braucht, war eine Niederlage. 2012 hatte er sich mit anderen gegen die Euro-Rettung engagiert und drängte nun in die Politik. Die Gruppe unterstützte deshalb bei den Landtagswahlen 2013 in Niedersachsen die Freien Wähler. „Das war aber ein völliger Fehlschlag, wir haben nur ein Prozent erreicht. Da wurde uns klar: Wenn es so nicht geht, müssen wir es selbst machen“, sagt Lucke.

Bernd Lucke, hier im Bundestagswahlkampf 2013 als Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland (AfD), war Anfang 2013 maßgeblicher Gründer der Partei. © Quelle: picture alliance / dpa

Von einem einschneidenden Ereignis berichtet auch Damian Boeselager. Kurz bevor Donald Trump 2016 Präsident wurde, zog er fürs Studium in die USA. „Das Gefühl, dass politisch alles irgendwie weiterläuft, ist weggebrochen. Ich habe gemerkt, dass wir selbst verantwortlich sind, was in der Politik passiert“, berichtet er. Zusammen mit zwei Freunden entwickelte Boeselager die Idee, dem am Nationalstaat orientierten Populismus eine an Europa orientierte Partei entgegenzusetzen.

Für Christa Nickels gab es gleich eine ganze Reihe an Themen, die sie zur Parteigründung antrieben: „Mit der Nachrüstungspolitik mit atomaren Mittelstreckenwaffen in Ost und West wurde die Gefahr eines tödlichen Atomkriegs immer größer. Die Wut darauf war für mich ein starker Antrieb, aber auch der Kampf für Umweltschutz und Frauenrechte“, sagt Nickels. So war es auch bei vielen anderen Gründungsmitgliedern.

„Für den Erfolg ist entscheidend, ob es in der Gesellschaft Strömungen gibt, die sich von keiner bestehenden Parteien vertreten fühlen“, fasst AfD-Gründer Lucke ein mögliches Erfolgsrezept zusammen, „und im besten Fall emotionalisiert das Thema die Menschen.“ So sei es bei der Euro-Rettung und der AfD gewesen, aber auch bei den Themen der Grünen.

Die Voraussetzungen für Wagenknecht hält Lucke für günstig: „Zum Beispiel in der Russland-Politik gibt es eine große Repräsentationslücke und das Thema regt viele auf.“ Die Grüne Nickels hält den Erfolg einer Wagenknecht-Partei ebenfalls für realistisch: „Die Vorfeldorganisationen, die Wagenknecht braucht, könnten von frustrierten Linken, aus den Reihen von Corona-Leugnern, Putin-Verstehern und AfD-Anhängern entstehen.“

Die Mitstreiter

An Mitstreiterinnen und Mitstreitern mangelte es Nickels bei der Gründung der Grünen in Nordrhein-Westfalen nicht. „Es gab schon viele Zusammenschlüsse von Engagierten, das waren gestandene Leute“, erzählt sie. Das sei aber zugleich ein Problem gewesen: „Da sind Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Milieus kamen, aufeinandergeprallt. Wenn zum Beispiel Kommunisten auf mich als katholische Krankenschwester trafen, war das ein Clash der Kulturen.“

Auch AfD-Gründer Lucke konnte auf viele Menschen zurückgreifen, die sich bereits für den Kampf gegen die Euro-Politik starkgemacht hatten. „Wir hatten eine Befragung gestartet und daraus abgeleitet, dass unser Potenzial zunächst bei rund 10.000 Mitgliedern liegt“, berichtet er. Wagenknecht könne mit weit mehr als 20.000 Mitgliedern starten, glaubt Lucke.

Bei Volt verlief die Suche nach Gesinnungsgenossinnen und -genossen zunächst zäher. Marie-Isabelle Heiss, die mit Boeselager den deutschen Volt-Ableger gegründet hat, erzählt von den ersten Treffen: „Eigentlich braucht es nicht viel: eine Bar, eine Uhrzeit und ein paar Leute, die kommen. Das waren mal drei, mal sechs, oder auch mal zwölf.“ Irgendwann seien dann immer dieselben erschienen. „Das hatte den Charakter eines Start-ups, wir haben einfach mal gemacht“, sagt Heiss.

Der Name

Bevor eine Partei offiziell gegründet werden kann, muss sie sich einen Namen geben, so will es das Parteiengesetz. „Die ersten 500 Euro Budget haben wir für eine Branding-Expertin ausgegeben, die verschiedene Namen wie ‚Pax‘ und ‚One‘ entwickelt hat“, berichtet Volt-Gründer Boeselager, der damit aber unzufrieden war. Eine besondere Herausforderung: Der Name sollte in allen europäischen Ländern funktionieren – „Vox“ war damit raus, weil es in Spanien bereits eine rechtspopulistische Partei mit diesem Namen gab.

Gegenstand intensiver Diskussionen war die Namensfindung auch bei Lucke und Co.: „Es war klar, dass wir eine ‚Alternative‘ zu Merkels Alternativlosigkeit sein wollen“, sagt Lucke. Daraus entstanden Vorschläge wie „Alternative für Deutschland in Europa“, kurz „Adieu“. Schließlich setzte sich das einfachere „Alternative für Deutschland“ durch.

Während Volt-Politikerin Heiss glaubt, „dass man auch mit schlechtem Namen eine gute Partei gründen kann“, musste Lucke später eine schmerzliche Erfahrung machen. Nachdem er die AfD verlassen hatte, initiierte er abermals eine Partei, diesmal mit dem Kürzel „Alfa“. Allerdings gab es bereits eine Gruppe von Abtreibungsgegnern mit gleichem Namen – die vor Gericht gewann. Die dadurch namenlose Partei benannte sich später in LKR um, blieb aber bedeutungslos.

Erstmals dabei Die Fraktionssprecherinnen der Partei Die Grünen 1984 im Deutschen Bundestag, von links: Heidemarie Dann, Annemarie Borgmann, Antje Vollmer, Erika HickeL, Waltraud Schoppe und Christa Nickels. © Quelle: picture-alliance / Sven Simon

Nickels, die die Grünen mitaufgebaut hat, hält über den Namen hinausgehend den Auftritt einer Partei für entscheidend. Die besondere Ästhetik der Grünen hatte Nickels auf die sich in Gründung befindliche Partei aufmerksam gemacht: „Die meisten Wahlplakate waren bis dahin stumpf und unkreativ. Die lebensnahen, bunten Plakate der Grünen haben mich gepackt“, erzählt sie. Als Nickels in ihrem CDU-geprägten Landkreis auf ein solches Plakat mit Kontaktdaten stieß, brachte dies sie schließlich zu den Mitgründerinnen und Mitgründern.

Die Parteistruktur

Als Boeslager und Heiss die ersten Menschen für die Idee von Volt begeistert hatten, musste die Parteiwerdung noch offiziell gemacht werden. „Wir mussten erst mal im Internet recherchieren, wie die rechtlichen Voraussetzungen in Deutschland sind“, berichtet Heiss. Das Parteiengesetz macht wenige Vorgaben: Es braucht einen Gründungsvertrag, ein Parteiprogramm, eine Satzung und einen Vorstand. Die Wahlen und Beschlüsse müssen protokolliert werden. Im Fall der AfD sei das erste Parteiprogramm kurz ausgefallen, rund zwei Seiten lang, erzählt Lucke.

Die junge AfD hatte dann bald mit Richtungskämpfen durch zahlreiche neue Mitglieder zu tun – was dazu führte, dass Lucke aus dem Vorstand gedrängt wurde. Diese Entwicklung beobachtete auch Boeselager: „Wir haben uns die AfD angeschaut und wollten es bei Volt besser machen.“ Deshalb habe man eine „Probephase“ eingeführt, die vor jeder Mitgliedschaft steht – obwohl man eigentlich schnell wachsen wolle. „Ob Wagenknecht Erfolg hat, hängt auch davon ab, ob sie in ihrer neuen Partei entscheidungsfähig bleibt“, glaubt Boeselager.

Bei den Grünen stand das lange auf der Kippe: Die unruhigen Anfangszeiten dauerten laut Nickels bis in die 90er-Jahre an: „Alle gesellschaftlichen Konflikte spiegelten sich bei uns Mitgliedern. Die Partei war immer in Gefahr, sich selbst in die Luft zu sprengen.“

Die Zeit

Die Gründerinnen und Gründer berichten von einer entbehrungsreichen Phase. Nickels machte Parteiarbeit, wenn sie nicht gerade Nachtschichten im Krankenhaus schob. Ihr Haus diente als Ersatzparteizentrale. Auch Boeselager steckte all seine Zeit in Volt: „Selbst mein intensivster Job war ein Witz dagegen“, erinnert er sich. „Irgendwann habe ich entschieden, wenigstens am Samstag nichts für die Partei zu machen.“

Auch Lucke spricht davon, alles neben seinem Beruf aufgegeben zu haben. „Meine sozialen Kontakte haben gelitten. Zum Glück stand meine Familie voll hinter mir.“ Steht Wagenknecht das durch? Die Politikerin berichtete 2019 über einen Burn-out aufgrund ihrer Arbeit. „Ich weiß nicht, wie viel Durchhaltevermögen Wagenknecht persönlich hat“, kommentiert Lucke ihre Pläne. „Ihr Vorteil ist aber, dass sie politisch erfahrene Mitarbeiter in ihrem Bundestagsbüro hat. In ihrer Dienstzeit dürfen sie natürlich nicht für eine Parteigründung arbeiten, aber außerdienstlich können und werden sie das vermutlich unterstützen.“

Das Geld

Für Volt-Gründer Boeselager kam mit dem Zeit- ein Geldproblem: „Das erste Gründungsjahr während meines Studiums war durch Schulden, später zum Teil durch meine Eltern finanziert. Erst mit Fundraising-Kampagnen kam Entlastung, weil die Parteiarbeit bezahlt werden konnte.“ Davon abgesehen seien die Parteistrukturen mit wenig Geld aufgebaut worden – dafür mit viel ehrenamtlichem Engagement.

Damian Boeselager, 2019, und Valerie Sternberg, von 2019 bis 2021 Parteivorsitzende von Volt Deutschland. © Quelle: Jan Sternberg

Lucke betont, dass es in der Anfangszeit der AfD keine Großspender gegeben habe. Immer wieder wurde berichtet, dass ein Milliardär die Partei unterstützt hatte. „Wir haben alles ehrenamtlich gemacht und kleinere Beträge halt selbst bezahlt. Sobald die Gründung bekannt wurde, waren die Mitgliedsbeiträge unsere Hauptfinanzierungsquelle.“

Für Nickels spielen die Finanzen nur eine untergeordnete Rolle bei der Parteigründung: „Geld ist nicht das große Problem, wenn man genügend Menschen überzeugt. Die bringen dann auch mal ihr kleines Taschengeld und unterstützen die Partei durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.“

Die Kandidatur

Sind alle Hürden genommen, muss die Partei sich im politischen Wettbewerb beweisen. „Dafür brauche es charismatische Persönlichkeiten, wie etwa Petra Kelly bei den Grünen“, sagt Nickels. „Wagenknecht ist das auf ihre eigene kühle und intellektuelle Art und als feurige Rednerin auch und könnte so bei einer Parteigründung wichtig sein“, glaubt Nickels.

Um als neue Partei kandidieren zu dürfen, müssen zunächst Unterschriften gesammelt werden. „Gerade im ländlichen Teil von Nordrhein-Westfalen war das eine Herausforderung“, erzählt Nickels. Die Zahl der benötigten Unterschriften unterscheidet sich je nach Wahl. Lucke glaubt, dass Wagenknecht das strategisch nutzen könnte: „Die Europawahl mit verhältnismäßig wenigen benötigten Unterschriften ist ein gutes Ziel. Und ohne hohe Prozenthürde wie bei der Bundestagswahl könnte die Partei schnell in ein Parlament einziehen.“

Von diesem Umstand profitierte auch Volt-Politiker Boeselager, der seit 2019 im Europaparlament sitzt. Der ist trotz der anstrengenden Phase froh, den Schritt gewagt zu haben: „Eine Partei zu gründen macht unglaublich viel Spaß. Und noch mehr, wenn man mit einer positiven Idee an die Sache rangeht – anders als Wagenknecht mit ihrem Streit in der Linken.“