Prigoschins Aufstand: Alles nur inszeniert für einen Angriff auf Kiew?

Es sind viele Fragen, die der Hunderte Kilometer lange Marsch auf Moskau der privaten Söldnergruppe Wagner aufwirft. Waren die Sicherheitskräfte wirklich überrascht oder sogar verängstigt, dass sie den Militärkonvoi von Wagner passieren ließen? Verbannt der Kreml einige der erfahrensten und kampferprobtesten Kräfte tatsächlich nach Belarus?

In den sozialen Medien äußern einige Menschen Zweifel daran, dass der Marsch am Wochenende ein echter Aufstand von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gewesen ist. Viele glauben, dass der angebliche Putsch nur inszeniert war und dazu diente, von einer Verlegung der Wagner-Einheiten abzulenken. Denn jetzt sind die Söldner auf einmal deutlich näher an Kiew stationiert – und ein Angriff auf die ukrainische Hauptstadt scheint nicht mehr abwegig zu sein. „Nichts geschieht hier zufällig. Schachspieler sind hier im Vorteil“, schreibt ein User auf Twitter – und ist damit nicht allein.

General a. D.: Angriff aus Belarus abwehren

Der frühere Generalstabschef Richard Dannatt warnte beim TV-Sender Sky News, „die Ukraine muss ihre Flanke genau beobachten und sichergehen, dass sie über einige manövrierfähige Einheiten verfügt, damit sie einen erneuten Angriff aus Richtung Belarus abwehren kann“. Diese Sorgen teilt der Generalleutnant a. D. Roland Kather im Interview mit der „Welt“. „Ich glaube, das Ganze war eine Inszenierung“, sagte er und führt aus: „Prigoschin geht nach Belarus, seine Wagner-Kämpfer folgen ihm, und irgendwann werden sie von Norden den Westen und die Ukraine mit Kiew angreifen.“

Der Großteil der westlichen Militärexperten geht aber nicht von einem Angriff der Wagner-Gruppe aus Belarus auf Kiew aus. Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln, hält auch nichts von dieser Theorie. „Macht Putin so was jetzt immer mit Putsch? Grüße ins politische Legoland“, kommentiert er die Inszenierungsdebatte.

Inszenierung des Wagner-Aufstands „absurd“

Ähnlich äußert sich auch Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH). „Auf der Karte scheint es so, als ob Wagner-Truppen jetzt sehr nah bei Kiew stationiert wären“, sagt er im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Aber kaum jemand geht von einem Wagner-Angriff auf Kiew aus, weil ihnen dafür Material und Personal fehlen“, gibt er zu bedenken. Sollte wirklich der Plan gewesen sein, Wagner näher an Kiew zu verlegen, wäre das seiner Einschätzung nach viel zu viel Aufwand und Aufsehen für eine solche inszenierte Aktion. „Moskau hätte Wagner einfach nach Belarus verlegen können, ohne Tote und Zerstörung in Kauf zu nehmen.“

Auch die Militärexperten vom US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW) erklären: „Die Behauptung, Prigoschins Aufstand, die Reaktion des Kremls und Lukaschenkos Vermittlung seien vom Kreml inszeniert worden, ist absurd.“ Das Bild von Putin, der im nationalen Fernsehen zur Beendigung einer bewaffneten Rebellion aufrufe und die Vermittlung eines ausländischen Führers benötige, werde einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

„Der Aufstand hat die Schwäche der russischen Sicherheitskräfte offenbart und gezeigt, dass Putin nicht in der Lage ist, seine Truppen rechtzeitig einzusetzen, um eine innere Bedrohung abzuwehren, und dass sein Gewaltmonopol weiter untergraben wird“, so die ISW-Experten in Washington. Prigoschins rasanter Vorstoß in Richtung Moskau habe einen Großteil der regulären russischen Streitkräfte lächerlich gemacht.

Unklar ist, wie viele Wagner-Kräfte überhaupt nach Belarus weitergezogen sind. Bisher gibt es keine Bestätigung, dass sich dort Söldner der Wagner-Gruppe aufhalten. Allerdings gibt es Berichte, dass eine erste Militärbasis für Tausende Wagner-Kämpfer in Belarus gebaut wird – aber 200 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.