Melnyk: Machtkampf in Russland ist „einmalige Chance“ für ukrainische Armee

Live Alle Entwicklungen

Wagner-Gruppe wirft Armee Luftangriffe auf Militärkonvoi vor – Prigoschin widerspricht Putin

In Russland ist der Konflikt zwischen Regierung und der Wagner-Gruppe um Jewgeni Prigoschin eskaliert. Die Söldnertruppe hat die Stadt Rostow am Don besetzt und marschiert weiter Richtung Moskau. Der Krieg in der Ukraine wird weiter fortgesetzt. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog.