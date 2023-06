Tschetschenenführer Kadyrow entsendet angeblich Truppen zur Unterstützung Moskaus

Der Anführer der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat laut eigener Aussage Truppen geschickt, um die russischen Streitkräfte im Kampf gegen den Aufstand der Söldnergruppe Wagner zu unterstützen.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog +++

„Die Soldaten des Verteidigungsministeriums und des Föderalen Wachdienstes der Tschetschenischen Republik sind bereits auf dem Weg in die Spannungsgebiete“, schrieb Kadyrow am Samstagvormittag auf Telegram. „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Einheit Russlands zu bewahren und seine Staatlichkeit zu schützen!“

Kadyrow stärkt Kremlchef Putin den Rücken

Er verurteilte den Aufstand der Wagner-Söldner als „echte militärische Rebellion“ und sprach von einem „Messer im Rücken“. Er habe wiederholt gewarnt, dass in Kriegszeiten keine persönlichen Beschwerden oder Streitigkeiten geäußert werden sollten. „Die Heimatfront muss immer ruhig und sicher sein.“

Zudem stärkte Kadyrow dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den Rücken. „Wir haben einen vom Volk gewählten Oberbefehlshaber, der die Gesamtsituation in jedem Detail besser kennt als jeder Stratege, geschweige denn ein Geschäftsmann“, schrieb der Tschetschenenführer. Putin treffe seine Entscheidungen „mit Bedacht und Akribie“, verteidigte ihn Kadyrow. Daher sei „abolut richtig“, was Putin in seiner Rede an die Nation am Samstagmorgen gesagt hatte: „Dies ist eine militärische Meuterei!“ Kadyrow stehe hinter jedem Wort des Kremlchefs.

Söldnerchef Prigoschin wirft russischer Armee Verminung von Rückzugswegen vor Überprüft werden konnten die Anschuldigungen Prigoschins nicht. Das Verteidigungsministerium in Moskau äußerte sich nicht. © Quelle: dpa

Er forderte, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger sowie die russischen Institutionen hinter Putin versammeln sollten. „Was hier geschieht, ist kein Ultimatum an das Verteidigungsministerium. Es ist eine Herausforderung für den Staat, und gegen diese Herausforderung müssen sich alle um den nationalen Führer scharen: das Militär, die Sicherheitskräfte, die Gouverneure, die Zivilbevölkerung.“

Wagner-Söldner sind offenbar auf dem Weg nach Moskau

Zudem rief der Tschetschenenführer die Streitkräfte dazu auf, nicht auf Provokationen hereinzufallen. „Die Sicherheit des Staates und der Zusammenhalt der russischen Gesellschaft stehen in einer Zeit wie dieser über allem“, so Kadyrow. Der Westen würde diese Situation für sich ausnutzen.

Nach monatelangen Sticheleien und dann auch öffentlicher Kritik stellte sich Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin nun offen gegen die Militärführung in Moskau. Prigoschin sagte, seine Kämpfer hätten in Rostow wichtige militärische Objekte unter ihre Kontrolle gebracht, auch einen Flugplatz. Nach Erkenntnissen britischer Geheimdienste ziehen Wagner-Einheiten durch das Gebiet Woronesch nach Norden. Ziel sei vermutlich die Hauptstadt Moskau, hieß es in einer Mitteilung in London. In Moskau wurde am Samstag der Anti-Terror-Notstand verhängt. In der Nacht waren Militärfahrzeuge im Stadtzentrum unterwegs.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs.

Gegen Prigoschin ermitteln die Behörden in Moskau nun wegen Aufrufs zu einem bewaffneten Aufstand. Der Inlandsgeheimdienst FSB rief die Wagner-Söldner auf, ihren Chef festzusetzen. Der Söldnerführer wirft dem Verteidigungsministerium schlechte Führung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vor und hat vor allem Verteidigungsminister Sergej Schoigu wiederholt scharf kritisiert.

RND/sic/dpa