Was wird aus Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu?

Einen Tag nach der abgeblasenen Rebellion der Wagner-Gruppe häufen sich die Spekulationen über die Zukunft des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu – der äußerte sich am Wochenende nicht zu den Geschehnissen. Sein aktueller Aufenthaltsort sei unbekannt, berichtet die Nachrichtenagentur Nexta.

Als Chef der russischen Privatarmee Wagner hatte Jewgeni Prigoschin Minister Schoigu Unfähigkeit vorgeworfen und ihn für die vielen Niederlagen in dem Krieg verantwortlich gemacht. Er sagte immer wieder, dass der Krieg mit dem Minister nicht zu gewinnen sei. Prigoschin beklagte auch Korruption, Bürokratie, Betrug und Diebstahl in den russischen Streitkräften unter der Führung des Verteidigungsministers.

Die Nachrichtenseite „Noelreports“ spekuliert bereits über einen möglichen Nachfolger Schoigus. Dem Bericht zufolge käme Aleksej Djumin infrage. Eigentlich habe der ehemalige Bodyguard Putins und aktuelle Gouverneur der Region Tula den Konflikt zwischen dem russischen Präsidenten und dem Wagner-Chef gelöst – und nicht der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko.

Russland-Experte Mangott: „Djumin gehört einer völlig neuen Generation an“

„Wer sind Sie, General Djumin?“, fragte einst die russische Zeitschrift „The New Times“. Denn als der damals 43‑Jährige 2016 in Tula an die Macht kam, kannte ihn auch in Russland kaum jemand. Zuletzt galt er unter Russland-Beobachtern sogar als Geheimtipp für die Nachfolge von Wladimir Putin. „Er ist 1972 geboren und gehört damit einer völlig neuen Generation an“, erklärte Gerhard Mangott, Russland-Experte und Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck, im Mai dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Djumin gehörte zum persönlichen Sicherheitsdienst von Putin, kämpfte bei der Besetzung der Krim an vorderster Stelle und sammelte Erfahrungen im Militärgeheimdienst Russlands. Auch den höchsten Orden Russlands, die Auszeichnung Held Russlands, hat Djumin erhalten – für die Annexion der Krim. Zudem war Djumin bereits für kurze Zeit stellvertretender Verteidigungsminister.

Kreml sieht zunächst keinen Handlungsbedarf

Der Kreml sah zunächst keinen Einfluss auf den Fortgang des Kriegs gegen die Ukraine. Die Situation wirke sich nicht auf den Verlauf der „militärischen Spezialoperation“ gegen die Ukraine aus, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstag der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Peskow sagte auch, dass ihm nicht bekannt sei, dass sich die Haltung von Präsident Wladimir Putin gegenüber Verteidigungsminister Sergej Schoigu geändert habe.

RND/ch/scs/cb/dpa