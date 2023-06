Ein ungewöhnliches Bündnis: Wer sich jetzt alles hinter Prigoschin versammelt

Skurril ist das schon: Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, im Westen gilt er wegen zahlreicher, von seinen Söldnern begangen Gräueltaten als Kriegsverbrecher, ist über Nacht zum Hoffnungsträger für ein besseres Russland geworden. Dass Russland unter seiner Führung demokratischer, freien, weltoffener wäre - glaubt natürlich niemand.

Allein die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Angriffskrieges als Folge dieses innerrussischen Konfliktes hat dazu geführt, dass Prigoschins Putsch von ganz unterschiedlichen politischen Kräften, die nicht im verdacht stehen, seine „Wagner-Philosophie“ zu teilen, unterstützt wird.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Als einer der ersten hat bekannte russische Regierungskritiker Michail Chodorkowski die Russen aufgefordert, Prigoschin in seinem Kampf gegen die Armeeführung zu unterstützen. „Wir müssen jetzt helfen, und dann werden wir diesen (Mann) wenn notwendig ebenfalls bekämpfen“, schrieb der Kreml-Kritiker in der Nacht zum Samstag in Onlinemedien. „Selbst der Teufel“ verdiene Unterstützung, wenn er gegen „dieses Regime“ kämpfe. „Und ja - dies ist erst der Anfang“, schrieb der im Exil lebende Chodorkowski.

Vertreter der belarussischen Opposition riefen die Menschen ihres Landes auf, sich an dem Aufstand gegen den Kreml zu beteiligen und Belarus auf diesem Weg aus der russischen Umklammerung zu befreien. Machthaber Alexander Lukaschenko ist einer der weltweit wenigen Unterstützer von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Von Belarus aus startete die erste Angriffswelle im Februar 2022 gegen das Nachbarländer, im Land ist russisches Militär stationiert, demnächst auch Atomwaffen.

Ein riesige Möglichkeit für die Ukraine

Zurückhaltend äußerte sich der britische Premierminister Rishi Sunak zum Geschehen in Russland. Alle Beteiligten müssten Verantwortung übernehmen, sagte Sunak der BBC. Er kündigte an, noch am Samstag mit anderen Staats- und Regierungschefs über den Aufstand der Privatarmee Wagner gegen die Militärführung zu sprechen. „Wir behalten die Situation genau im Auge, die sie sich derzeit vor Ort aktuell entwickelt. „Wir sind im Kontakt mit unseren Verbündeten.“ Auf die Frage, ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht sei, dass der russische Präsident Wladimir Putin herausgefordert werde, wich Sunak aus: „Es ist eine sich entwickelnde Situation.“

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im britischen Parlament, Tobias Ellwood, sagte, der Konflikt biete eine „riesige Möglichkeit für die Ukraine, die aktuelle Meuterei und das Chaos in Russland“ auszunutzen. Russland führt seit 16 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland.

Eine gewisse Genugtuung über die Ereignisse in Russland ist dem Tweet des ukrainischen Präsidenten zu entnehmen: „Jeder, der den Weg des Bösen wählt, zerstört sich selbst...“ beginnt sein Tweet. Weiter schreibt Wolodymyr Selenskyj: „Russlands Schwäche ist offensichtlich. Eine umfassende Schwäche. Und je länger Russland seine Truppen und Söldner auf unserem Boden hält, desto mehr Chaos, Schmerz und Probleme wird es für sich selbst haben. Auch das ist offensichtlich. Die Ukraine kann Europa vor der Ausbreitung des russischen Übels und Chaos schützen“.

„Die nächsten 48 Stunden werden über den neuen Status von Russland entscheiden“, schrieb der Präsidentenberater Mychajlo Podoljak beim Kurznachrichtendienst Twitter. Möglich seien ein „ausgewachsener Bürgerkrieg“, ein „ausgehandelter Machtübergang“ oder auch eine „vorübergehende Atempause vor der nächsten Phase des Sturzes des Putin-Regimes“. Weiter schrieb er: „Alle potenziellen Akteure entscheiden jetzt, auf welcher Seite sie stehen.“ In Russland herrsche gerade ein „ohrenbetäubendes Schweigen der „Elite““

Genugtuung über den innerrussischen Aufstand im Nato-Land Tschechien: Außenminister Jan Lipavský, Mitglied der Piraten-Partei, schrieb über Twitter - verziert mit einem Sonnenschirm: „Ich sehe, dass mein Sommerurlaub auf der Krim näher rückt.“

Tschetscheniens Präsident Ramsan Kadyrow, ein enger Verbündete Putins, der aber im Krieg Kritik an der militärischen Führung äußerte, stellte sich klar hinter den Kreml: Kadyrow bezeichnete das Vorgehen der Wagner-Gruppe als militärischen Aufstand und versprach, ihn zu unterdrücken. „Wenn dafür harte Maßnahmen ergriffen werden müssen, sind wir bereit!“ Kadyrow hat in der Vergangenheit Prigoschins Kritik an der russischen Kriegsführung in der Ukraine unterstützt.