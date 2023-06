Was bedeutet Prigoschins Aufstand für Putin – und was für die Ukraine?

Innerhalb von 24 Stunden hatten die Wagner-Söldner unter der Führung von Jewgeni Prigoschin am Wochenende ein Gebiet in Russland unter ihre Kontrolle gebracht, das in etwa der Fläche entspricht, die russische Truppen nach 16 Monaten brutaler und kostspieliger Kriegsführung derzeit in der Ukraine besetzt halten. „Wir werden bald einen neuen Präsidenten haben“, hatte Prigoschin angekündigt. Ungehindert konnten seine Kämpfer den wichtigen Militärstützpunkt Rostow erreichen und von dort Hunderte Kilometer in Richtung Moskau ziehen. Dann endete der Wagner-Aufstand so plötzlich, wie er begonnen hatte. Prigoschin handelte einen nicht näher bekannten Deal aus, wollte nach Belarus gehen und rief seine Wagner-Kämpfer zurück. Zurück bleibt ein Kremlchef, der geschwächt und angezählt scheint. Doch ist das wirklich Putins Ende?

Putins System könnte robuster sein als gedacht

„Prigoschins Aufstand könnte Putins Position stärken und seine politische Macht festigen, weil sich öffentlich keine politische Persönlichkeit hinter Prigoschin gestellt hat“, sagt Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH). „Wir wissen aber nicht, wie groß die heimliche Unterstützung im Hintergrund war, zum Beispiel durch Inaktivität“, gibt er im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zu bedenken. Von außen scheine Putin zwar geschwächt, aber sein Regime habe sich über mehrere Jahrzehnte als äußerst krisenresistent herausgestellt. „Jetzt von Putins Ende zu sprechen, wäre verfrüht.“

Es sei zwar denkbar, dass Putins Herrschaft gerade zerfällt, so Hanna Notte vom Wiener Zentrum für Abrüstung und Non-Proliferation (VCDNP). „Aber die immense Dysfunktionalität des Systems könnte sich als äußerst robust herausstellen und für Putin nicht gefährlich werden.“ Entscheidender für Putins Macht sei der weitere Kriegsverlauf in der Ukraine.

Russisches Militär könnte Nachschubprobleme bekommen

Der Wagner-Aufstand könnte tatsächlich einen Einfluss auf die Versorgung der Russen an der Südfront haben. Wagner hatte den Militärstützpunkt in Rostow besetzt. Dies ist der zentrale logistische Knotenpunkt für das Militär im Süden der Ukraine, mit Material für zwei mechanisierte Divisionen. Beim Abzug haben die Wagner-Einheiten offenbar einiges davon mitgenommen. Kühn hält es daher für möglich, dass das russische Militär an der Front Nachschubprobleme bekommen könnte. „Ob es einen solchen Effekt gibt, werden wir in den nächsten Wochen sehen.“ Noch sei unklar, in welchem Umfang Wagner militärisches Equipment mitgenommen habe.

Wie viel die russischen Soldaten an der Front überhaupt von den Geschehnissen mitbekommen haben, ist nicht bekannt. Moskau veröffentlichte am Montag ein Video mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei einem Treffen im militärischen Hauptquartier in der Ukraine. Es dürfte ein Versuch gewesen sein, nach den chaotischen Ereignissen vom Wochenende das Bild zu vermitteln, dass Schoigu noch die Fäden in der Hand hält.

Ukraine kann Chaos in Russland nicht für militärische Erfolge nutzen

„Die Unsicherheit durch den Aufstand könnte die Moral innerhalb der russischen Armee noch einmal erheblich verschlechtern“, meint Experte Kühn. Direkte Auswirkungen auf die Kämpfe in der Ukraine erwartet er aber nicht. Schließlich seien die Wagner-Söldner nicht mehr an der Front stationiert, sodass keine Lücke in der russischen Verteidigung entstehe.

„In der Ukraine sehen wir nicht, dass die Verwirrung auf russischer Seite für einen großen Erfolg genutzt werden konnte“, sagt Kühn. Nach eigenen Angaben konnten die ukrainischen Streitkräfte über das Wochenende kleinere Vorstöße erzielen. An der Südfront haben die ukrainischen Einheiten ein Gebiet in der Nähe von Krasnogorowka befreit, westlich des von Russland besetzten Zentrums von Donezk. Das Gebiet sei seit 2014 von russischen Kräften besetzt gewesen, so der ukrainische Kommandeur Oleksandr Tarnawskij. Auch das Dorf Rivnopil‘ wurde nach Angaben der ukrainischen Vizeverteidigungsministerin Hanna Malyar befreit. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Am linken Dnipro-Ufer konnten ukrainische Streitkräfte offenbar einen Brückenkopf an der Antoniwkabrücke gegenüber von Cherson errichten. Dort versuche die Ukraine jetzt, die Russen von hinten anzugreifen, so Kühn, und hinter die russischen Verteidigungslinien zu gelangen. „Diese punktuellen Taktiken mit Angriffen an den Flanken sind Teil der Gesamtstrategie.“