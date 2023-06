„Wollte nie Regierung stürzen“: Wagner-Chef Prigoschin äußert sich erstmals seit Aufstand

„Wir werden bald einen neuen Präsidenten haben“, hatte der Chef der russischen Privatarmee Jewgeni Prigoschin angekündigt, als er einen wichtigen Militärstützpunkt einnahm und mit einer Militärkolonne am Samstag Hunderte Kilometer in Richtung Moskau fuhr. Am frühen Montagabend meldete er sich erstmals nach dem missglückten Aufstand vom Wochenende zu Wort. Er dementiert, einen Machtwechsel in Moskau angestrebt zu haben: „Wir hatten nie das Ziel, die Regierung zu stürzen“, sagte er in einem elfminütigen Statement.

Stattdessen sei sein Ziel gewesen, mit der „Protestaktion“ nur sein Unternehmen Wagner zu retten. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium angeordnet, dass die Kämpfer aller russischen Freiwilligenverbände ab Juli Verträge mit dem Ministerium unterzeichnen müssen.

Einmal mehr wiederholte er seinen Vorwurf gegen das russische Verteidigungsministerium, Militärlager der Söldner am vergangenen Freitag beschossen zu haben. Dabei sind seinen Angaben nach 30 Wagner-Kämpfer getötet worden. Dies sei zusätzlich zur vom Ministerium angestrebten Auflösung der Wagner-Truppe der Auslöser für den Marsch Richtung Moskau gewesen.

Prigoschin über Deal mit Lukaschenko

Der Vormarsch auf Moskau habe „sehr ernste Sicherheitsprobleme“ in Russland offengelegt, so Prigoschin. Ungehindert konnten seine Kämpfer den wichtigen Militärstützpunkt Rostow erreichen und von dort Hunderte Kilometer in Richtung Moskau ziehen. Dann endete der Wagner-Aufstand so plötzlich, wie er begonnen hatte. Prigoschin begründete dies damit, er habe nur seine Stärke demonstrieren, aber nicht die Herrschaft an sich reißen wollen. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko habe in Verhandlungen zugesichert, Lösungen für den legalen Weiterbetrieb von Wagner zu finden.

Die russische Armee habe Artillerie gegen die Wagner-Kolonne eingesetzt und Prigoschin habe nach eigener Aussage erkannt, dass „in einer bevorstehenden Schlacht viel Blut vergossen werden würde“. Man habe dann entschieden, dass der Protest ausreiche.

Kreml-Sprecher: Vorrücken der Wagner-Söldner auf Moskau mit Abkommen beendet Wagner-Chef Prigoschin gehe nach Belarus. Er und seine am Marsch auf die Hauptstadt beteiligten Kämpfer erhielten Straffreiheit. © Quelle: Reuters

Prigoschin, der lange als Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin galt, nach dem Beginn des Aufstands von diesem aber als Verräter bezeichnet wurde, räumte ein, dass der Vormarsch Tote gefordert hatte. „Während unseres Marsches wurde kein einziger Soldat auf dem Boden getötet. Wir bedauern, dass wir gezwungen waren, Flugobjekte abzuschießen - aber das deshalb, weil sie uns bombardiert haben“, sagte er. Nach Berichten russischer Militärblogger wurden bei der Auseinandersetzung sechs Hubschrauber und ein Flugzeug der russischen Armee zerstört und deren Besatzungen getötet. Offiziell hat die russische Führung diese Verluste nicht eingestanden.

Erneute Kritik übte der Wagner-Chef auch an der Armeeführung. „Wir wollten diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die während der militärischen Sonderoperation Fehler gemacht haben“, sagte Prigoschin. Wenn die „Aktionen“ am 24. Februar 2022 von so ausgebildeten Kräften wie Wagner durchgeführt worden wären, hätte die Sonderoperation in einem Tag enden können, sagte er. Ein schneller Vormarsch der eigenen Einheiten, die Ausschaltung aller militärischen Objekte des Gegners auf dem Weg - und das praktisch ohne Opfer. Auf eigener Seite seien zwei Soldaten gestorben und mehrere Söldner verletzt worden, sagte Prigoschin.

Prigoschin hatte am späten Freitag einen „Marsch der Gerechtigkeit“ ausgerufen, um Verteidigungsminister Sergej Schoigu sowie Generalstabschef Waleri Gerassimov zu entmachten. Als Grund nannte er zunächst, dass die beiden einen Angriff auf ein Wagner-Feldlager angeordnet hätten. Nach einer Einigung mit der russischen Regierung brach Prigoschin den Vormarsch ab und willigte ein, nach Belarus ins Exil zu gehen.

