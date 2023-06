Wie prorussische Propagandisten auf den Wagner-Aufstand reagierten

Berlin. Für Russlands Kriegspropagandisten und ihre deutschen Helfer war das Wochenende nicht einfach. Bislang war ihre Haltung zum russischen Angriffskrieg sehr klar: Russland ist gut, die Ukraine, der Westen und die Nato sind böse. Die russische Armee und private Söldnerfirmen wie Wagner, die an ihrer Seite kämpften, wurden in ihren Texten und Videos gleichermaßen als „Helden“ und „Befreier“ dargestellt.

Mit dem Beginn des bewaffneten Aufstands des Söldner-Chefs Jewgeni Prigoschin und seiner Privatarmee Wagner wurde das jedoch erschwert. Denn auch prorussische Propagandisten in und aus Deutschland wurden von dem Putschversuch überrascht.

Kremlsprecher: Vorrücken der Wagner-Söldner auf Moskau mit Abkommen beendet Wagner-Chef Prigoschin gehe nach Belarus. Er und seine am Marsch auf die Hauptstadt beteiligten Kämpfer erhielten Straffreiheit. © Quelle: Reuters

Die in Russland lebende deutsche Medienaktivistin Alina Lipp berichtete am Samstag in ihrem Telegram-Kanal aus Rostow am Don, wo Wagner-Söldner unter anderem das regionale Militärhauptquartier besetzt hatten.

„Ich wollte nochmal klarstellen, dass es sich hier nicht um einen Regierungsumsturz handelt …, weil die Wagners natürlich prorussisch sind, sie sind ja dafür, dass Russland gewinnt und das Verteidigungsministerium auch“, erklärte Lipp in einem Video. In anderen Fotos und Videos zeigte sie Eindrücke aus Rostow – offensichtlich darauf bedacht, möglichst viel Ruhe und Normalität zu zeigen.

An der Seite Putins – und mit Sympathien für Prigoschin

Mehrere der prorussischen Medienaktivisten ließen zwar keinen Zweifel daran, dass sie fest an der Seite Putins stehen, ließen im Konflikt mit der Militärführung jedoch Sympathien für Prigoschin und seine Wagner-Söldner erkennen – offenbar in der Hoffnung, dass Prigoschin eher als Verteidigungsminister Schoigu militärische Erfolge in der Ukraine ermöglicht.

Auch der EU‑weit sanktionierte deutschsprachige Ableger des russischen Staatsmediums RT befasste sich am Samstag ausführlich mit den Entwicklungen in Russland, informierte etwa in einem Live-Ticker über die Geschehnisse. Eine Frage wird dort jedoch ausgeklammert: Was der gescheiterte Putschversuch für die Stabilität der Putin-Regierung bedeutet. Stattdessen ist auf der Startseite von RT DE am Sonntag ein Gastbeitrag zu finden, in dem Putin als genialer Geostratege beschrieben und geradezu angehimmelt wird. Ein weiterer Beitrag eines russischen Autors ist mit „Keine Chance mehr: Nichts kann dem Westen und Kiew helfen“ übertitelt.

RT-Leser sehen die Schuld beim Westen

Auf der Seite von RT DE lässt sich auch ein Blick darauf erhaschen, wie die Leserinnen und Leser des russischen Staatsmediums auf die Entwicklungen des Wochenendes blicken. Bei einer Umfrage, wie sie den gescheiterten Wagner-Aufstand bewerten, stimmten etwa 37 Prozent (Stand Sonntagnachmittag) für folgende Antwortmöglichkeit: „Das war ein gescheiterter Versuch des Westens, in Russland einen Bürgerkrieg auszulösen.“

Der Chefredakteur des rechtsextremen und prorussischen „Compact“-Magazins, Jürgen Elsässer, erklärt derweil kurzerhand sowohl Jewgeni Prigoschin als auch Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko zu Gewinnern. Prigoschin habe „seine wichtigsten Ziele erreicht, nämlich die Ablösung von Schoigu und Gerassimov“. Der Kreml teilte am Sonntag mit, Putin stehe weiter hinter Verteidigungsminister Schoigu, es gibt jedoch Spekulationen über eine bevorstehende Ablösung des Ministers.

Rechtsextremes Magazin will nur Gewinner sehen

„Gewonnen hat insgesamt auch Russland, denn das neue Machtgleichgewicht Putin-Lukaschenko-Prigoschin ist für den Kampf gegen NATO und USA besser als das alte (Putin-Schoigu-Gerassimov)“, schreibt Elsässer abschließend. Angesichts der politisch-militärischen Instabilität in Russland, die sich durch den schwer bewaffneten Aufstand Prigoschins gezeigt hat, eine abenteuerlich anmutende Analyse.