Perücken und Goldbarren bei Durchsuchung von Prigoschins Luxus-Villa gefunden

Das Anwesen von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in der russischen Metropole Sankt Petersburg ist offenbar während seines Aufstands vor rund zwei Wochen durchsucht worden. Staatliche sowie private russische Medien haben am Mittwoch Bilder dieser Durchsuchung veröffentlicht. Nach einem Bericht des Spiegel stammten die Aufnahmen von Strafverfolgungsbehörden.

Auch das in Warschau ansässige Medienportal Nexta veröffentlichte auf Twitter Bilder, auf denen ein großes Haus zu sehen ist, in dem es unter anderem ein Schwimmbad und einen Fitnessraum gibt. Auf den Fotos sind auch Schusswaffen mit Magazinen, Dollar- und Rubelbündel, Goldbarren, ein Schrank mit Perücken sowie ein großer Vorschlaghammer zu sehen, der zum Symbol der Söldner-Gruppe wurde.

Die Echtheit der Bilder konnte bislang nicht überprüft werden. Laut der Nachrichtenagentur Reuters wurden die Aufnahmen in der Messenger-App Telegram veröffentlicht. Dort seien ebenfalls Bilder von Prigoschin in verschiedenen Verkleidungen und Uniformen geleakt worden.

Das russische Onlineportal Fontanka berichtete zudem, dass im Haus des Wagnerchefs ein Foto mit „abgetrennten Köpfen“ gefunden worden sei. Die Söldnergruppe wird mit unzähligen Kriegsverbrechen in Verbindung gebracht – bestätigt werden sie von ehemaligen Kämpfern der Gruppe. So sprachen etwa die früheren Wagner-Söldner Azamat Uldarov und Aleksey Savichev in Interviews mit Gulagu.net von der Tötung Kriegsgefangener in der Ukraine, Hinrichtungen von Minderjährigen und dem Auftrag, ganze Ortschaften zu „säubern“.

RND/sz