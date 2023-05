Wagner-Chef Prigoschin: Bachmut komplett eingenommen

Bachmut. Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat die komplette Einnahme der ostukrainischen Stadt Bachmut verkündet. „Wir haben komplett die ganze Stadt eingenommen“, sagte Prigoschin in einem am Samstag veröffentlichten Video mit der russischen Flagge in der Hand.

Die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar sagte hingegen wenig später, es werde in der Stadt in der Region Donezk nach wie vor heftig gekämpft. „Die Situation ist kritisch“, räumte sie ein. „Zum jetzigen Zeitpunkt kontrollieren unsere Verteidiger bestimmte Industrie- und Infrastruktureinrichtungen in der Gegend.“

Auch der Sprecher der ukrainischen Heeresgruppe Ost, Serhij Tscherewatyj, wies die Behauptungen Prigoschins zurück. Diese seien „nicht wahr“, sagte er der Nachrichtenagentur AP. „Unsere Einheiten kämpfen in Bachmut.“

Die ukrainischen Streitkräfte hatten von einer schwierigen Lage in Bachmut berichtet. Trotz der Überzahl der russischen Angreifer gelinge es, den Gegner an Schlüsselstellen zu treffen und Eindringlinge zu vernichten, hieß es immer wieder. Bachmut ist weitgehend zerstört durch die bisher verlustreichste Schlacht dieses seit fast 15 Monaten andauernden Kriegs.

Die Ukraine will die seit dem Spätsommer umkämpfte östliche Stadt nicht aufgeben, um einen Durchbruch der russischen Truppen weiter ins Landesinnere zu verhindern. Die Stadt ist der Hauptteil der nach der russischen Eroberung von Sjewjerodonezk und Lyssytschansk etablierten Verteidigungslinie zwischen den Städten Siwersk und Bachmut im Donezker Gebiet.

Falls die Stadt fallen sollte, würde sich für die russischen Truppen der Weg zu den Großstädten Slowjansk und Kramatorsk eröffnen. Damit würde eine von Russland geplante vollständige Eroberung des Donezker Gebiets näher rücken.

