Wagner-Chef Prigoschin widerspricht Putin: „Wir sind Patrioten unserer Heimat“

Moskau. Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat Präsident Wladimir Putin eine Fehleinschätzung der Lage um den bewaffneten Aufstand seiner Söldner vorgeworfen. „Der Präsident irrt sich schwer“, sagte Prigoschin am Samstag in einer Sprachnachricht auf seinem Telegram-Kanal. „Wir sind Patrioten unserer Heimat.“ Seine Söldner würden sich keinesfalls ergeben, denn sie wollten nicht, dass das Land weiterhin Korruption und Betrug erlebe.

Putin hatte am Samstagmorgen in einer Fernsehansprache der Wagner-Gruppe Verrat vorgeworfen und harte Strafen gegen die Verantwortlichen angekündigt. Prigoschin hatte sich zuvor offen gegen die russische Militärführung gewandt und war mit seinen Söldnern auf russisches Gebiet vorgerückt.

Angehörige der russischen Söldnergruppe Wagner fahren mit einem Panzer durch die Großstadt Rostow-am-Don. © Quelle: IMAGO/SNA

Bereits Gefechte zwischen Wagner-Söldnern und russischen Streitkräften?

Zudem erklärte Prigoschin, dass russische Streitkräften Luftangriffe auf einen Militärkonvoi geflogen hätten, der sich aktuell auf dem Weg von Rostow-am-Don in Richtung Moskau befinden soll. „Sie bombardieren mit Hubschraubern und Flugzeugen die Kolonnen, in denen Zivilisten unterwegs sind, und schlagen zu, wo immer sie können“, erklärte Prigoschin in seiner Videobotschaft.

Auf einem Video, das auf einem Telegramkanal verbreitet wurde, der der Söldnergruppe zuzuordnen ist, soll außerdem zu sehen sein, wie ein Strela-10-Flugabwehrsystem der Wagner-Gruppe einen russischen Kampfhubschrauber über der Stadt Woronesch ins Visier nimmt. Zudem sind Geräusche zu hören, die auf den Abschuss eines Geschosses hindeuten. Die Angaben lassen sich aktuell nicht verifizieren.

Wagner-Chef Prigoschin will Verteidigungsminister und Generalstabschef „holen“

Am Samstag war bereits ein Video im Netzwerk Telegram aufgetaucht, das den Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin bei einem Treffen mit dem stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Junus-Bek Jewkurow und dem stellvertretenden Generalstabschef Wladimir Alexejew zeigen soll. In dem Video, dessen Herkunft nicht unabhängig überprüft werden konnte, sagte Prigoschin, er und seine Truppen wollten Russland retten. Er forderte die russischen Behörden auf, Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow abzusetzen.

„Wir wollen den Generalstabschef und Schoigu holen“, sagte Prigozhin. „Bis sie hier sind, sind wir hier, wir blockieren die Stadt Rostow und gehen in Richtung Moskau.“ Jewkurow und Alexejew versuchten in der Aufnahme, Prigoschin zum Rückzug seiner Truppen aus der südrussischen Stadt Rostow am Don zu bewegen, jedoch ohne Erfolg.

Führende Politiker unterstützen Putin

Unterdessen haben russische Politiker öffentlich Präsident Wladimir Putin ihre Loyalität versichert. Der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, sagte am Samstag, die Abgeordneten unterstützten Putin. Für die Wagner-Söldner gebe es nur eine richtige Entscheidung: auf der Seite des Volkes und des Gesetzes zu stehen und den Anweisungen des Oberbefehlshabers zu folgen.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, teilte im Netzwerk Telegram mit, Russland habe einen Oberbefehlshaber, nicht zwei oder drei. „Einen. Und er forderte alle auf, sich zu vereinen.“ Der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, bekundete ebenfalls seine Unterstützung für „jedes Wort“ von Putin. Er erklärte, die Meuterei müsse beendet werden. Kadyrow hat in der Vergangenheit Prigoschins Kritik an der russischen Kriegsführung in der Ukraine unterstützt.

