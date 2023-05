Wagner-Chef: Russland könnte eigene Flugzeuge abgeschossen haben

Kiew. Der Chef der privaten russischen Söldnergruppe Wagner hat am Sonntag nahegelegt, dass vier offenbar nahe der Grenze zur Ukraine abgestürzte russische Militärflugzeuge und -hubschrauber möglicherweise von den russischen Streitkräften selbst abgeschossen wurden. Offizielle Stellen in Russland haben sich nicht zu Medienberichten geäußert, wonach zwei Kampfflugzeuge – eine Su-34 und eine Su-35 – sowie zwei Militärhubschrauber vom Typ Mi-8 am Samstag in der Region Brjansk abgestürzt seien.

Die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Notdienste, die Su-34 und ein Hubschrauber seien abgestürzt. Andere Quellen, darunter Wladimir Rogow, der Leiter einer russischen Organisation von Kollaborateuren im ukrainischen Bezirk Saporischschja, sprach von vier abgestürzten Fluggeräten. Alle sollen derselben Einheit angehört haben.

Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, erklärte am Sonntag, die Ukraine habe damit nichts zu tun. Im ukrainischen Fernsehen legte er nahe, dass Russland selbst für die Abstürze verantwortlich sein könnte. Später machte Ihnat einen Rückzieher und sagte, er habe einen Scherz machen wollen.

Wagner-Chef Prigoschin und das russische Militär

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin äußerte allerdings eine ähnliche Hypothese. „Vier Flugzeuge – wenn man einen Kreis um die Orte ihres Absturzes zieht, stellt sich heraus, dass dieser Kreis einen Durchmesser (und alle liegen exakt in einem Kreis) von 40 Kilometern hat. (…) Jetzt geh ins Internet und sieh nach, welche Art Flugabwehrwaffe in der Mitte dieses Kreises sein könnte, und dann bilde dir deine eigenen Versionen“, sagte Prigoschin bei Telegram.

Prigoschin machte deutlich, dass er keine Insiderkenntnisse habe. Er hat das russische Militär in der Vergangenheit wiederholt für dessen Strategie in der Ukraine kritisiert. Zudem habe es seine Söldnertruppe im Kampf um die ukrainische Stadt Bachmut nicht ausreichend mit Munition versorgt.

Die mutmaßlichen Abstürze in Grenznähe warfen sowohl Fragen über die Fähigkeit der Ukraine auf, Russland auf dessen Gebiet zu treffen, als auch über die Kompetenz des russischen Militärs.

