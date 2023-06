Lukaschenko als Vermittler: Welchen Einfluss hat der Belarus-Machthaber wirklich gehabt?

Berlin. Am Samstag haben sich die Ereignisse in Russland überschlagen. Zunächst starten Tausende Söldner der Gruppe Wagner des Unternehmers Jewgeni Prigoschin einen Aufstand. Von Rostow am Don im Süden des Landes aus beginnen sie ihren Marsch auf Moskau, der sich in rasantem Tempo der russischen Hauptstadt näher. Dabei bringen sie verschiedene Militäreinrichtungen unter ihre Kontrolle. Russlands Präsident Wladimir Putin ist außer sich und bezeichnet die Wagner-Söldner und – ohne ihn beim Namen zu nennen – auch Prigoschin als „Verräter“.

Doch wenige Hundert Kilometer vor Moskau ist Schluss. Prigoschin beordert seine Männer am Samstagabend zurück in ihre Feldlager – angeblich, um ein Blutvergießen zu verhindern. Staatliche Nachrichtenagenturen aus Belarus und Russland berichten, der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko habe mit Genehmigung Putins Verhandlungen mit Wagner-Chef Prigoschin geführt und diesen zum Umdenken bewegt.

Der Deal sei folgender: Die Wagner-Söldner brechen ihren Aufstand ab und kehren in ihre Stützpunkte zurück. Söldnerchef Prigoschin soll nach Belarus ziehen. Er und die beteiligten Wagner-Söldner kommen straffrei davon, Ermittlungen gegen Prigoschin werden eingestellt – obwohl Putin in seiner Ansprache an die Nation noch mit einer Bestrafung drohte. Als Garantien für den freien Abzug habe Prigoschin laut Kremlsprecher Dmitri Peskow „das Wort des Präsidenten“.

Wagner-Deal: Warum hat Lukaschenko geschlichtet?

Der augenscheinlich von Belarus ausgehandelte Deal wirft Fragen auf, insbesondere zur Rolle Lukaschenkos. Denn der Machthaber in Minsk gilt gemeinhin eher als Handlanger Putins und steht seit dessen Unterstützung gegen die Proteste der belarussischen Opposition im Jahr 2020 in der Schuld des Kremlchefs. Und nun nimmt er offenbar den von Putin fallengelassenen Wagner-Chef Prigoschin in seinem Land auf.

Kreml-Sprecher: Vorrücken der Wagner-Söldner auf Moskau mit Abkommen beendet Wagner-Chef Prigoschin gehe nach Belarus. Er und seine am Marsch auf die Hauptstadt beteiligten Kämpfer erhielten Straffreiheit. © Quelle: Reuters

„Für Lukaschenko ist eine Destabilisierung Russlands oder Putins eine existenzielle Bedrohung, denn seine Macht wird von Moskau garantiert“, erklärt Pavel Slunkin vom European Council for Foreign Relation (ECFR) gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Seit dem Scheitern der Revolution für Freiheit und Demokratie im Jahr 2020, als er die Macht an sich riss und die Beziehungen zum Westen abbrach, stützt sich seine Macht hauptsächlich auf seine Geheimdienste und auf die finanzielle, politische und militärische Unterstützung Moskaus.“ Wahrscheinlich sei es deshalb in seinem persönlichen Interesse gewesen, wieder etwas Frieden für Russland zu bringen.

Ähnlich sieht es die Expertin für die Söldnergruppe Wagner, Karen Philippa Larsen: „Lukaschenko steht Putin sehr nahe, gehört aber nicht zur politischen Elite Russlands, und ist deshalb wohl die richtige Person für die Verhandlungen, denn er war in dem ganzen Konflikt eher neutral“, sagt die Konfliktforscherin vom Danish Institute for International Studies im Gespräch mit dem RND.

Zudem habe er keinen eigenen Konflikt mit Prigoschin. „Und möglicherweise hatte Lukaschenko ein Eigeninteresse daran, eine Schlüsselrolle zu spielen oder zumindest zu zeigen, dass er auch eine Schlüsselrolle spielen kann, um Russland zu helfen. Also hat er dieses Mal Putin unter die Arme gegriffen.“ Lukaschenko selbst behauptete am Samstag, er habe die Verhandlungen übernommen, weil er Prigoschin schon seit 20 Jahren kenne.

Ob das wahr ist, sei schwer einzuschätzen, erklärt Belarus-Experte Slunkin. Der Wagner-Chef habe sicherlich eher mit Putin verhandeln wollen, aber „der würde nicht mit einem Verräter verhandeln, wie er Prigoschin genannt hat“. In den letzten Jahren zumindest habe es keine Beweise wie etwa Fotos von Treffen zwischen Prigoschin und Lukaschenko gegeben, sagt Slunkin. „Aber Lukaschenko sympathisiert sehr mit den Mitteln, die Wagner einsetzt. Sie scheinen sich ideologisch nahe zu stehen.“

Der Deal lässt viele Fragen offen

Was die genaue Abmachung zwischen Russland und Wagner-Chef Prigoschin anbelangt, müsse man jedoch noch abwarten, sagt Larsen, die seit Jahren zu der russischen Söldnergruppe forscht. „Kommt Prigoschin tatsächlich in Belarus an? Bis jetzt gibt es dafür keine Beweise.“

Auch für Slunkin sei es das „Kernproblem, dass wir nicht wissen, was vereinbart wurde, was Teil des Deals ist, was Prigoschin versprochen wurde“, erklärt er dem RND. Die Entscheidung Prigoschins zum Rückzug sei am Samstag unerwartet gekommen. „Er stand einen Schritt vor dem Versuch, die Macht zu übernehmen. Und dann hat er sich zurückgezogen“, beschreibt Slunkin die Situation.

Dennoch: Prigoschin sei kein „Idiot“, habe vielmehr alles gut geplant. „Ich glaube, man hat ihm etwas wirklich Großes versprochen. Aber wir wissen nicht, was es ist.“

Jewgeni Prigoschin (r), Eigentümer des Militärunternehmens Wagner Group, sitzt in einem Militärfahrzeug und macht ein Selfie mit einem Zivilisten auf einer Straße in Rostow am Don bevor er einen Bereich des Hauptquartiers des südlichen Militärbezirks verlässt. © Quelle: -/AP/dpa

Auch was nun nach dem Deal passieren könnte, sei noch unklar, erklärt Wagner-Expertin Larsen. Vielleicht könne Prigoschin seine Wagner-Söldner mitnehmen, möglicherweise aber auch eine neue Privatarmee gründen. Russland hatte bereits angekündigt, ab Juli alle Privatarmeen unter Führung des Verteidigungsministeriums zu stellen, wogegen Prigoschin sich sträubte. „Es gibt viele fehlende Informationen zu diesem Abkommen“, so Larsen.

Muss Prigoschin um sein Leben fürchten?

In Belarus zumindest hätte Prigoschin keinerlei Sicherheitsgarantien, trotz „des Wortes des Präsidenten“, das ihm Putin laut seines Sprechers Peskow gegeben habe, sagt Pavel Slunkin. „Morgen schon könnten sich Lukaschenko und Putin darauf einigen, dass sie Prigoschin töten müssen, und Lukaschenko würde dabei helfen, das zu tun.“ Dass ihm gesagt wurde, er solle nach Belarus gehen, und dass das Strafverfahren gegen ihn eingestellt worden sei, bedeute gar nichts, erklärt der Belarus-Kenner.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs.

Interessant sei zudem, was mit den Geschäften passiere, die die Gruppe Wagner außerhalb Russlands und der Ukraine tätige, betont Larsen gegenüber dem RND. „Wagner und Prigoschin sind viel mehr als das, was sie in der Ukraine tun.“ Zum Beispiel in Afrika sei die Söldnergruppe ein wichtiges politisches Instrument der Russlands. Die außenpolitischen Interessen Russlands seien viel stärker miteinander verflochten, als das, was man in der Ukraine unternehme. „Ich denke, das könnte einer der Gründe sein, warum es nach dem Aufstand der Wagner-Söldner zu einer Einigung gekommen ist“, vermutet Larsen.

Putin oder Prigoschin: Wer steht nun als Verlierer da?

Prigoschins Position schätzt die Wagner-Expertin nach dem Aufstand schwächer ein als die Position Putins. Der russische Präsident scheint zwar auch geschwächt, doch Prigoschin habe stärkere Konsequenzen zu spüren bekommen: „Er ist nach Belarus umgesiedelt worden, und die Wagner-Gruppe in der Ukraine steht vor der Auflösung.“ Bald könnte sich zeigen, wie groß die Konsequenzen tatsächlich sind. „Indem man seine Kämpfer der Wagner-Gruppe aus dem Weg räumt, könnte Russland sicherstellen, dass er in naher Zukunft nicht mehr in der Lage ist, einen Aufstand zu wiederholen.“

Der Belarus-Experte Pavel Slunkin widerspricht: Für ihn sehen sowohl Putin als auch Prigoschin wie Verlierer aus. Der Wagner-Chef habe sich plötzlich zurückgezogen. Doch „Putin hat verloren, weil Prigoschin gestern gezeigt hat, wie schwach das russische System ist“. Der Kremlchef gelte im Westen als starke Führungspersönlichkeit, doch „in einer Sekunde hat sich seine Macht fast in Luft aufgelöst“, sagt er dem RND.

Die rund 25.000 Wagner-Söldner, die angeblich den Aufstand in Russland anführten, seien keine starke Armee, und doch habe Putin sie nicht vernichtet. „Das hat vielen Führern in der Welt gezeigt, dass Putins Position schwach ist. Er wurde gedemütigt.“