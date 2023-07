Wagner-Söldner in Afrika: Das Millionengeschäft der „Architekten des Terrors“

Berlin. Gerade einmal zweieinhalb Kilometer liegen zwischen dem Camp der Bundeswehr und dem der russischen Wagner-Söldner in Gao im westafrikanischen Mali. Die deutschen Truppen sind als Teil der UN-Friedensmission Minusma im Land, deren Aus zum Jahresende der UN-Sicherheitsrat in New York entschieden hat. Die Bundeswehr bereitet sich bereits auf den Abzug vor. Wer bleiben dürfte, sind die Wagner-Kämpfer, die auf Einladung der Übergangsregierung in Mali sind.

Zwar stehen die Söldnertruppe und ihr Chef Jewgeni Prigoschin nach dem bewaffneten Aufstand in Russland vor einer ungewissen Zukunft. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat aber bereits zugesichert, dass Söldner weiterhin in Mali und der Zentralafrikanischen Republik operieren werden – zwei für die Wagner-Gruppe und für Russland strategisch wichtige afrikanische Länder.

In den Fokus geraten ist die Privatarmee im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, wo sie aus Gefängnissen rekrutierte Straftäter in blutigen Gefechten verheizt. Der Großteil der Wagner-Aktivitäten spielt sich aber weiterhin in Afrika ab, wie das Center for Strategic and International Studies vor wenigen Tagen berichtete. Nach einer auf Basis von Geheimdienstinformationen erstellten Übersicht der „Washington Post“ sind Wagner-Söldner militärisch derzeit in Mali, der Zentralafrikanischen Republik und in Libyen als Kämpfer, Ausbilder oder Sicherheitspersonal im Einsatz. Die „Washington Post“ schreibt: „Nach Schätzungen von Forschern und des US-Militärs befinden sich mehrere Tausend russische Söldner auf dem Kontinent.“

Wagner dehnt Operationen in Afrika aus: Tschad ist das nächste Ziel

Die Investigativorganisation The Sentry berichtete in dieser Woche, die Wagner-Gruppe dehne ihre Operationen in Afrika immer weiter aus. Zuletzt sei Burkina Faso dazugekommen, der Tschad sei das nächste Ziel. In einem Bericht der US-Denkfabrik Brookings hieß es, in den vergangenen Jahren sei Wagner außerdem im Sudan, in Syrien, dem Jemen, in Mosambik und in Madagaskar zum Einsatz gekommen. Die russische Regierung vermeidet durch Wagner den Einsatz eigener regulärer Streitkräfte, weitet zugleich aber ihren Einfluss in Afrika aus und ebnet den Weg für lukrative Waffendeals. Afrikanischen Regierungen bietet Wagner die Möglichkeit, ohne Rücksicht auf Menschenrechte gegen Aufständische oder Terroristen vorzugehen – und ihre Macht zu festigen.

US-Außenminister Antony Blinken sagte vor wenigen Tagen im Sender ABC, wo immer Wagner sei, folgten „Tod, Zerstörung und Ausbeutung“. Zahlreiche Berichte lassen keinen Zweifel daran, dass die Söldner mit gnadenloser Brutalität auch gegen Zivilisten vorgehen. In Mali machen die Vereinten Nationen Regierungstruppen und „ausländisches Militärpersonal“ – gemeint ist Wagner – für ein Massaker mit mehr als 500 Toten verantwortlich. Der entsprechende UN-Bericht hat die Spannungen zwischen der malischen Übergangsregierung und den Vereinten Nationen so verschärft, dass Minusma nun vor dem Aus steht.

Krisen-Radar

The Sentry hat schwere Menschenrechtsverletzungen auch in der Zentralafrikanischen Republik recherchiert. Ein lokaler Soldat sagte der Organisation über die russischen Söldner: „Sie foltern, sie vergewaltigen, sie massakrieren Menschen.“ In dem Bericht mit dem Titel „Architekten des Terrors“ heißt es, Angehörige der Streitkräfte hätten angegeben, dass die Wagner-Söldner einheimischen Truppen Verhör- und Foltertechniken beibrächten – darunter das Ziehen von Fingernägeln, das Abschneiden von Beinen und das Verbrennen von Menschen bei lebendigem Leibe.

USA haben Sanktionen gegen Wagner in dieser Woche verschärft

The Sentry sieht im Vorgehen der Wagner-Gruppe in der Zentralafrikanischen Republik eine Blaupause dafür, wie sie ein Land unter Kontrolle bringt: indem sie einen Staat unterstütze, „der vom zentralafrikanischen Präsidenten und seinem inneren Kreis gekapert wurde, militärische Macht anhäuft, sich den Zugang zu wertvollen Mineralien und deren Plünderung sichert und die Bevölkerung durch Terror unterwirft“. The Sentry rät zur Bildung einer globalen Koalition, um Wagners Einfluss einzudämmen, und zur Einstufung der Söldnertruppe als Terrororganisation durch die USA, die EU und Großbritannien. Außerdem spricht sie sich für eine Ausweitung der Sanktionen gegen die Wagner-Gruppe aus.

Wie geht es weiter mit Jewgeni Prigoschin? Mit seinem Gang ins Exil nach Belarus hat der Chef der Söldnergruppe Wagner die Krise vorläufig entschärft. Doch das heißt nicht, dass Russlands Präsident Putin die Angelegenheit jetzt auf sich beruhen lassen kann.

Die USA haben ihre Sanktionen erst in dieser Woche verschärft und wegen Verbindung zur Wagner-Gruppe unter anderem vier Firmen auf die Liste gesetzt. Die Unternehmen seien an illegalen Goldgeschäften beteiligt, „um die Wagner-Gruppe zu finanzieren und ihre Truppen zu unterstützen und auszubauen, unter anderem in der Ukraine und in Afrika“, teilte das US-Finanzministerium mit. „Die Wagner-Gruppe finanziert ihre brutalen Operationen zum Teil durch die Ausbeutung natürlicher Ressourcen in Ländern wie der Zentralafrikanischen Republik und Mali.“

Für Wagner-Chef Prigoschin ist das im wahrsten Sinne des Wortes eine Goldgrube, wie die „Financial Times“ auf Basis von Firmenunterlagen recherchiert hat. Die britische Zeitung schrieb im Februar, mit seinem globalen Rohstoffimperium habe Prigoschin in den vier Jahren vor dem russischen Angriff auf die Ukraine mehr als eine 250 Millionen Dollar (230 Millionen Euro) erwirtschaftet.