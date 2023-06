Wagner-Truppen ziehen aus Rostow am Don ab – Priogoschin lässt sich feiern

90 Einsatzkräfte suchen nach Vermisstem

Freizeitpark Kaltenkirchen: 30-Jähriger stirbt bei Badeunfall

Zu einem tödlichen Badeunfall kam es am Sonnabendmorgen im Freizeitpark in Kaltenkirchen. An der Badestelle tauchte ein 30-Jähriger ab und kam nicht wieder an die Wasseroberfläche. Mit einem Großaufgebot wurde nach dem Vermissten gesucht.