Nach holprigem Start: die großen Herausforderungen des Kai Wegner

Berlin. Sie lachen wieder. Bis über das ganze Gesicht. Das Tohuwabohu der Bürgermeisterwahl merkt man den neuen Senatorinnen und Senatoren der Hauptstadt am Freitag nicht an: Auf dem Foto, das die ganze Mannschaft von Kai Wegner zeigt, sieht die Berliner Regierung glücklich und motiviert aus.

Der neue Senat hat es geschafft – für‘s Erste.

Strahlen schon wieder um die Wette: der neue Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner mit seinem Senat. © Quelle: IMAGO/Emmanuele Contini

Scharfe Kritik an der Wahl

Das Schwarz-Rot-Bündnis hat sich bis zur nächsten Wahl 2026 einiges vorgenommen. Dabei wird Vertrauen in die Regierungsspitze essenziell sein. Doch hier haperte es bereits zum Auftakt, wie man am Donnerstag im Abgeordnetenhaus beobachten konnte: Wegner scheiterte bei der Wahl zum Regierenden Bürgermeister in zwei Wahlgängen, im ersten Durchgang fehlten ihm ganze 15 Stimmen aus dem eigenen schwarz-roten Lager. Im zweiten Wahlgang noch eine. Erst beim dritten Versuch bekam er 86 Stimmen – so viele haben SPD und CDU gemeinsam. Ob die AfD, wie sie behauptet, Wegner ebenfalls wählte, wird man nie klären können. Es handelte sich ja um eine geheime Wahl. Doch die Aufregung ist groß.

So kritisierte etwa Linken-Chef Martin Schirdewan: „Wegners Amtszeit beginnt unter einem rechten Stern.“ Und Grünen-Chefin Ricarda Lang warnte, SPD und CDU hätten Berlin, der Demokratie und der politischen Kultur „großen Schaden“ zugefügt. Wegner wies die Kritik zurück: „Die AfD wollte einfach chaotisieren, das sind Demokratiefeinde, darauf lassen wir uns gar nicht ein. Die Koalition hat 86 Stimmen und diese 86 Stimmen standen beim dritten Wahlgang.“ Sicher kann sich der Christdemokrat dessen allerdings nicht sein.

Wegner kann sich ebenfalls nicht sicher sein, ob die Mehrheit in den kommenden Jahren steht, wenn es ans Eingemachte geht. In der SPD rumort es heftig, die Sozialdemokraten ringen nicht nur mit der CDU, sondern vor allem mit ihrer Parteiführung. „Es ist an der Zeit, politische Verantwortung zu übernehmen“, forderte der Abgeordnete und Kreisvorsitzende Lars Rauchfuß am Freitag im RBB-Inforadio. Die SPD müsse zwei Wahlschlappen aufarbeiten, mahnte er.

Das lässt sich nicht anders verstehen als eine Aufforderung an die Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh, nun Konsequenzen zu ziehen. „Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir hier eine Koalition der Vorstände verabredet haben, die aber offensichtlich auf beiden Seiten nicht so richtig gewollt wird“, kritisierte Rauchfuß.

Damit spielte der Sozialdemokrat auf die Vermutung an, dass auch CDU-Abgeordnete unter den Abweichlern gewesen sein könnten. Die Berliner Christdemokraten gelten als notorisch zerstritten. Dass sie über die Senatorenauswahl von Wegner – viele Newcomer und wenige langjährige CDU-Politiker – nicht glücklich sind, liegt nahe.

Steht die Mehrheit in den kommenden Jahren?

Wegner muss die Reihen hinter sich schließen, wenn er seine Ziele erreichen und nicht bei jedem Gesetzesvorhaben um seine Mehrheit zittern will. Und die Pläne sind groß: So will der Senat die Wohnungskrise in den Griff kriegen und unter anderem 20.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Aus Sicht von Experten ist das unrealistisch – das sagte vergangenes Jahr sogar der damalige SPD-Bausenator Andreas Geisel. Es fehlt an Fachkräften und günstigen Baumaterialien. Und die Planungsverfahren sind viel zu bürokratisch.

Auch beim Klimaschutz müssen beide Parteien auf einen Nenner kommen. Helfen wird dabei das im Koalitionsvertrag geeinte Klimasondervermögen, mit dem die Regierung Klimaschutzmaßnahmen finanzieren will. Doch dass mit Manja Schreiner eine frühere Baulobbyistin nun für Klima- und Umweltschutz sowie für die Verkehrsplanung verantwortlich ist, dürfte einigen in der SPD gar nicht gefallen.

Eine weitere große Aufgabe ist die Modernisierung der Verwaltung, die Wegner an sich gezogen hat. Sie fällt in die Zuständigkeit des Regierenden. Sein persönlicher Erfolg wird also maßgeblich daran gemessen werden, ob die Ämter bis 2026 tatsächlich digitaler werden und besser funktionieren. Der Vorsitzende der Berliner-Landesgruppe der Unionsfraktion, Thomas Heilmann, sagte auf RND-Anfrage, es müsse Erfolge geben, die die Bevölkerung konkret spüre. Er zählte unter anderem eine schnellere Verwaltung, den Kampf gegen den Klimawandel und besser aufgestellte Schulen auf. „Viele Fortschritte sind möglich“, sagte der frühere Justizsenator von Berlin, „und genau die strebt Kai Wegner an.“ Zwischen Anstreben und Erreichen liegt allerdings ein langer Weg.