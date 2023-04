Scherze über Wegner-Wahl: „Berghain hat nicht mehr die härteste Tür in Berlin“

Was für ein Drama: Erst im dritten Wahlgang wird Kai Wegner (CDU) zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Während sich die Wahlgänge über Stunden ziehen, trendet auf Twitter der Hashtag #Wegner – und so manche erheitert der ganze Vorgang doch etwas.

So postet etwa der Account „footage Magazin“ ein Bild des Berliner Rathauses und scherzt: „Das Berghain hat nicht mehr die härteste Tür in Berlin.“ Das Berghain ist ein weltweit bekannter Club in Berlin, der vor allem auch für seine wählerischen Türsteher bekannt ist.

Ein anderer Nutzer teilt ein altes Video von der früheren SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles und setzt es scherzhaft in Bezug zur SPD-Basis nach dem Scheitern im ersten Wahldurchgang. Der Hintergrund: Bei der SPD fiel die Zustimmung für das schwarz-rote Bündnis in einem Mitgliedervotum mit 54,3 Prozent nicht besonders gut aus.

„Wahl des eventuell, vielleicht, nicht ganz sicher neuen Obersten Würgermeisters“

Ebenfalls noch während der Wahl postet ein User ein Video eines Tigers, der offenbar zu viel Wasser geschluckt hat und sich übergibt – mit den Worten: „Liveberichterstattung aus dem Zoologischen Garten zur Wahl des eventuell, vielleicht, nicht ganz sicher neuen Obersten Würgermeisters Kai #Wegner der Stadt Berlin!“

Wiederum ein anderer bezeichnet Wegner als den „BER unter den Bürgermeistern“. Ein Vergleich mit dem Berliner Flughafen, dessen Bau und Eröffnung auch wesentlich länger dauerte als ursprünglich geplant.

Neben Satireposts wird aber auch deutlichere Kritik an der Wahl und dem neuen Bürgermeister laut. „Breaking: Berlin bekommt einen Bürgermeister, der nach Vornamen von Verdächtigen fragt, sich Anwalt der Autofahrer nennt, Radwege in Berlin zu breit findet und gegen Wegfall von Parkplätzen demonstriert. Ich begebe mich bis zur nächsten Wahl in den politischen Winterschlaf“, schreibt ein Nutzer.

Mehrstündiger Wahlkrimi

In einem mehrstündigen Wahlkrimi hat das Berliner Abgeordnetenhaus mit Wegner erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder einen CDU-Politiker zum Regierenden Bürgermeister gewählt. Der 50-Jährige bekam am Donnerstag erst im dritten Wahlgang ausreichend Stimmen, um die Nachfolge von Franziska Giffey anzutreten. Er erhielt in der geheimen Abstimmung 86 Jastimmen, genau so viele wie die Koalitionspartner CDU und SPD zusammen an Abgeordneten haben. 70 Abgeordnete stimmten im dritten Wahlgang gegen Wegner. Die AfD-Fraktion erklärte im Anschluss, im dritten Wahlgang für Wegner gestimmt zu haben. Wegner nahm die Wahl an.

In den ersten beiden Wahlgängen war Wegner gescheitert. Er bekam zunächst 71 Jastimmen, im zweiten Anlauf 79 Stimmen. Für die ersten beiden Wahlgänge war eine absolute Mehrheit von 80 Stimmen nötig. Die neue Berliner Koalition aus CDU und SPD verfügt über 86 Stimmen und die Opposition aus Grünen, Linken und AfD über 73. CDU und SPD in Berlin stellen künftig jeweils fünf Senatorinnen und Senatoren.

Wegner an Spitze eines schwarz-roten Bündnisses

Der frühere Bundestagsabgeordnete Wegner steht an der Spitze eines schwarz-roten Bündnisses, das sich nach der Wiederholungswahl im Februar gebildet hatte. Wegner ist der erste Regierende Bürgermeister aus Reihen der CDU nach Eberhard Diepgen, der dieses Amt bis Juni 2001 innehatte. Die neue Koalition von CDU und SPD löst das Bündnis aus SPD, Linken und Grünen ab, das Berlin seit 2016 regiert hatte.

RND/hsc, mit dpa